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Popçu Atiye, yeni şarkısı "Anlayana" ile geri döndü

Pop müziğin sevilen ismi Atiye, 1.5 yıl sonra "Anlayana" adlı yeni teklisini dinleyenlerin beğenisine sundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Ocak 2025
Popçu Atiye, yeni şarkısı Anlayana ile geri döndü

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    Popçu Atiye, 1.5 yıl aradan sonra "Anlayana" adlı yeni teklisi ile hayranlarının karşısına çıktı. Bir radyo programına konuk olan Atiye, "Çok kıskandığın bir şarkı oldu mu" sorusuna şu yanıtı verdi:

    Kenan Doğulu'nun Doktor şarkısını kıskandım. Şarkıyı ben de söylüyorum. Bu arada geçtiğimiz günlerde üçüncü kız çocuğu Rumi'yi dünyaya getiren Atiye, stresli olduğu zamanlarda çikolata yemeyi ve Harry Potter izlemeyi sevdiğini söyledi. Gezmeyi de çok sevdiğini sözlerine ekleyen Atiye, dans etmenin kendisine iyi geldiğini açıkladı.

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