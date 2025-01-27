Mekan çıkışı gazetecileri gören Özge Özacar bir hayli gerildi!

İstanbul geceleri yine hareketliydi. Ünlü isimler birbirinden farklı yerlerde görüntülendi. Bunlardan biri de güzel oyuncu Özge Özacar'dı. Özacar önceki akşam Cihangir Jash adlı mekanda arkadaşları ile bir araya gelerek yemek yedi. Keyfi yerindeydi.

Ancak Özacar mekan çıkışı patlayan flaşlara tepki gösterdi. ''Arkadaşlar benden izin aldınız mı çekiyorsunuz konuşmak da istemiyorum Arkadaşlarım ile yemek yedik şimdi evimize gideceğiz'' diyerek hemen önünde taksi olmasına rağmen yarım saat mekan önünde taksi bekledi.