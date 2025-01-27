Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal’dan mutlu evliliğin sırrı!

Oyuncu Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile olan ilişkisi hakkında içten açıklamalar yaptı. Övgü dolu cümleler kullandı. Ortak aktiviteler yapmaktan büyük keyif aldıklarını anlattı.

Kobal, "Birlikte eğlenmeyi seviyoruz. Özellikle dans etmek gibi basit ama keyifli aktivitelerle zaman geçiriyoruz. Kendi hallerimizde, doğal bir ilişki yaşamayı tercih ediyoruz" dedi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun jest yapıp yapmadığı yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi:

Kenan kesinlikle benden daha romantik. Bana romantik jestler yapmayı ihmal etmez. Bu arada güzel oyuncu yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.