SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan mutlu evliliğin sırrı!

Oyuncu Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile olan ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Ocak 2025
Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal’dan mutlu evliliğin sırrı!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Oyuncu Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile olan ilişkisi hakkında içten açıklamalar yaptı. Övgü dolu cümleler kullandı. Ortak aktiviteler yapmaktan büyük keyif aldıklarını anlattı.

    Kobal, "Birlikte eğlenmeyi seviyoruz. Özellikle dans etmek gibi basit ama keyifli aktivitelerle zaman geçiriyoruz. Kendi hallerimizde, doğal bir ilişki yaşamayı tercih ediyoruz" dedi.

    Kenan İmirzalıoğlu'nun jest yapıp yapmadığı yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi:

    Kenan kesinlikle benden daha romantik. Bana romantik jestler yapmayı ihmal etmez. Bu arada güzel oyuncu yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI TAKİP | Kartalkaya’daki otel yangını: Sorumlular hesap verecek! Tutuklu sayısı 19’a yükseldi
    Seçil Erzan fonundan haberdar olan Hakan Ateş için 240 yıl hapis cezası istendi!
    Binance
    Esnek çalışmaya 4 model! Hangi meslek gruplarını kapsayacak? Çalışma saatleri kısalacak mı? Haklar nasıl güvenceye alınacak?
    Faturalarda yeni dönem Şubat’ta başlıyor! Yeni düzenlemenin istisnası var mı? Hangi cihazlar çok elektrik harcıyor?
    MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam’da | Suriye lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi
    Kandil’in muhbiri Pencweni’den Öcalan mektup gönderecek iddiası! PKK’dan uluslararası garanti pazarlığı... DEM IKBY’ye neden gidiyor?
    5 gollü düello Kanarya’nın! Fenerbahçe Göztepe 3-2 | MAÇ SONUCU
    Ünlü çiftten duyarlı davranış: Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti otel faciasından sonra kar tatilini iptal etti!
    Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı ilk soruda elendi! Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu! Mahvolduk, baştan alalım...
    İkinci Yenidoğan vakası mı? Özel hastanede Erken doğum, diyaliz vurgunu iddiası: Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı
    Emeklilere 1.469 TL Zam ve %4 Ek Ödeme: 1999-2000 sonrası SGK’lıları kapsıyor! İşte o hesap
    Fenerbahçe’den transferde flaş hamle! Dünya devinin yıldızı da listede
    ABD Başkanı Trump’tan sembolik meydan okuma: Kartal kafasını savaşa çevirdi
    Bağdat çıkarmasının arka planı! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Irak’a PKK’yı terör örgütleri listesine dahil et çağrısı