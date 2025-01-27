Ünlü çiftten duyarlı davranış: Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti otel faciasından sonra kar tatilini iptal etti!

AİLESİYLE BİRLİKTE URLA'YA YERLEŞTİ Bir dönem bir çok projede boy gösteren güzel oyuncu Ekin Türkmen, uzun süredir ortalarda gözükmüyordu. Duyduğuma göre İzmir Urla'da ailesi için büyük bir villa yaptıran güzel oyuncu, evinin tadilatını komple bitirmiş. Ailesi birlikte Urla'ya yerleşen güzel oyuncu İstanbul-İzmir arası mekik dokuyormuş. Villasının büyük bahçesi olduğunu öğrendiğim Ekin Türkmen, burada minik bir tarım yapıp, kendi evlerinini ihtiyaçlarını karşılıyormuş.

Berdan Mardini kozmetik mağazaları açıyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

500 KİŞİLİK İSTİHDAM SAĞLADI

2017 yılında kurduğu Mardini markası ile kozmetik işine giren Berdan Mardini, işlerini büyütmeye başlamış. Birçok platformda ve internet sitesinde satılan kozmetik ürünleri için mağazalar açmak için kolları sıvayan Mardini, İstanbul'un önemli lokasyonlarında dükkan bakmaya başlamış. Kozmetik alanında 100'e yakın ürünü bulunan ve bu işte büyük bir başarı elde eden Berdan Mardini'yi kutlamamak elde değil.

Çünkü Mardin'de kurduğu fabrikadan sonra mağazalar ile birlikte çalışan sayısını 500'ün üzerine çıkartmaya planlıyormuş. Ben böyle bir istihdam sağlayan Berdan Mardini'yi canı gönülden kutluyorum.