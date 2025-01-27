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Ünlü çiftten duyarlı davranış: Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti otel faciasından sonra kar tatilini iptal etti!

Ailecek kar tatiline çıkmaya hazırlanan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Bolu'daki acı hadise sonrasında duyarlı davranarak tatil planlarını iptal etti.

UFUK ÖZCAN UFUK ÖZCAN
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Ocak 2025
Ünlü çiftten duyarlı davranış: Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti otel faciasından sonra kar tatilini iptal etti!

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    Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards Ödül Töreni'ne damga vuran Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen, tatil planlarını ertelemişler.

    Ünlü çiftten duyarlı davranış: Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti otel faciasından sonra kar tatilini iptal etti (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Ünlü çiftten duyarlı davranış: Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti otel faciasından sonra kar tatilini iptal etti (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Pick-up aracını karavana dönüştüren Özçivit çifti, okulların tatil olması ile oğullarını alıp kar tatiline çıkacakmış. Bütün hazırlıklarını bitiren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, tüm Türkiye'yi yasa boğan haberi alınca üzüntüden kahrolmuşlar.

    Ünlü çiftten duyarlı davranış: Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti otel faciasından sonra kar tatilini iptal etti (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Ünlü çiftten duyarlı davranış: Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti otel faciasından sonra kar tatilini iptal etti (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    78 vatandaşımızın ölümüyle sonuçlanan otel yangını sonrası duyarlı davranarak planlarını iptal eden ikili, üzüntülerini de sosyal medyadan duyurmuşlardı.

    Ekin Türkmen (Takvim Gazetesi)Ekin Türkmen (Takvim Gazetesi)

    AİLESİYLE BİRLİKTE URLA'YA YERLEŞTİ
    Bir dönem bir çok projede boy gösteren güzel oyuncu Ekin Türkmen, uzun süredir ortalarda gözükmüyordu. Duyduğuma göre İzmir Urla'da ailesi için büyük bir villa yaptıran güzel oyuncu, evinin tadilatını komple bitirmiş. Ailesi birlikte Urla'ya yerleşen güzel oyuncu İstanbul-İzmir arası mekik dokuyormuş. Villasının büyük bahçesi olduğunu öğrendiğim Ekin Türkmen, burada minik bir tarım yapıp, kendi evlerinini ihtiyaçlarını karşılıyormuş.

    Berdan Mardini kozmetik mağazaları açıyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Berdan Mardini kozmetik mağazaları açıyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    500 KİŞİLİK İSTİHDAM SAĞLADI
    2017 yılında kurduğu Mardini markası ile kozmetik işine giren Berdan Mardini, işlerini büyütmeye başlamış. Birçok platformda ve internet sitesinde satılan kozmetik ürünleri için mağazalar açmak için kolları sıvayan Mardini, İstanbul'un önemli lokasyonlarında dükkan bakmaya başlamış. Kozmetik alanında 100'e yakın ürünü bulunan ve bu işte büyük bir başarı elde eden Berdan Mardini'yi kutlamamak elde değil.

    Çünkü Mardin'de kurduğu fabrikadan sonra mağazalar ile birlikte çalışan sayısını 500'ün üzerine çıkartmaya planlıyormuş. Ben böyle bir istihdam sağlayan Berdan Mardini'yi canı gönülden kutluyorum.

    Organica, zarif atmosferi ve özenle hazırlanmış menüsüyle öne çıkıyor (Takvim Gazetesi)Organica, zarif atmosferi ve özenle hazırlanmış menüsüyle öne çıkıyor (Takvim Gazetesi)

    MODERN DOKUNUŞ ŞIK ATMOSFER
    İstanbul'da eşsiz bir lezzet deneyimi arayanlar için Organica, zarif atmosferi ve özenle hazırlanmış menüsüyle öne çıkıyor. Organica'nın menüsünde, zengin kahvaltı seçeneklerinden yaratıcı ana yemeklere kadar herkese hitap eden lezzetler bulunuyor. Her tabak, şeflerin özgün dokunuşlarıyla şekillenen ve özenle seçilmiş malzemelerle sunuluyor. Organica, hem keyifli sohbetler hem de özel anlar için ideal bir mekan.

    Ünlü oyuncu Ümit Erdim çocukları için İstanbul'a taşındı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Ünlü oyuncu Ümit Erdim çocukları için İstanbul'a taşındı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    ÇOCUKLARI İÇİN İSTANBUL'A TAŞINDI!
    Oyuncu Ümit Erdim, 2 çocuğunun annesi Seda Çınar ile Eylül 2024'de boşanmıştı. Daha sonra işleri nedeniyle Ankara'ya yerleşen Ümit Erdim, çocuklarının hasretine dayanamadığı için İstanbul'a geri taşınmış.

    Her hafta Ankara- İstanbul arası gidip gelen Ümit Erdim, çocuklarını daha sık görmek için Ataşehir'de bir ev tutmuş. Ümit Erdim, bu hafta tüm taşınma işlemlerini bitirmiş.

    Kilyos'ta yer alan Mako, doğayla iç içe atmosferinde lezzet tutkunlarını ağırlıyor (Takvim Gazetesi)Kilyos'ta yer alan Mako, doğayla iç içe atmosferinde lezzet tutkunlarını ağırlıyor (Takvim Gazetesi)

    KİLYOS'TA FARK YARATTI
    Kilyos'ta yer alan Mako, doğayla iç içe atmosferinde lezzet tutkunlarını ağırlıyor. Deniz manzarası eşliğinde sunulan özenli bir menüyle fark yaratan Mako, şehirden uzaklaşıp huzurlu bir gün geçirmek isteyenler için ideal bir kaçış noktası oldu. Mako'nun menüsünde deniz ürünlerinden dünya mutfağına kadar geniş bir yelpaze sunuluyor.

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