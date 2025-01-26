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İrem Derici konser günü başına gelen talihsizliği anlattı!

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Bebek çıkışında bitkin bir şekilde görüntülendi. Konser öncesi yaşadığı talihsizlik nedeniyle hastaneye gittiğini açıklayan Derici, uyurgezerlik nedeniyle sorunlar yaşadığını ve tedaviye başlayacağını belirtti.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Ocak 2025
İrem Derici konser günü başına gelen talihsizliği anlattı!

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    İrem Derici, önceki gün Bebek'teydi. Çıkışta bitkin haliyle dikkat çeken Derici, "Konser günü talihsizlik yaşadık. Dudağıma bakın, kafa da şiş... Uyurgezerlik var bende. Kendi evim olmayan yerlerde kalınca böyle şeyler olabiliyor. Ambulans falan geldi. Hastaneye gittim bir şey çıkmadı. Uyurgezerlik ile ilgili birçok programda anlattım zaten... Başka odada uyandığım oluyor. Bunun tedavisi varmış, tedaviye başlayacağım" dedi.

    Derici, boynundaki anahtar kolyesi hakkında, "Kalbinizin anahtarı mı?" sorusuna, "Kalbimin anahtarını ne yapmışım? Hayatımda birisi mi varmış. Ben düşünce unuttum, benden fazla takip ediyorsunuz her şeyi. Ayrılmadık Allah korusun." diyerek güldü.

    Sosyal medyada filtrelerin kalkması sorulunca ise şarkıcı, "Ben kullanmıyorum ki. Bu kadar estetiği niye yaptırıyoruz? Filtrelere gerek kalmasın diye" ifadelerini kullandı.

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