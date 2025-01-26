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Aralarında 10 yaş var: Tuba Ünsal iş insanı Emir Ulusoy ile yeni bir aşka yelken açtı!

Oyuncu Tuba Ünsal, geçen günlerde Etiler’de gizemli bir beyefendiyle aşka gelmişti. Ünsal’ın yanındaki kişinin kendisinden 10 yaş küçük iş insanı Emir Ulusoy olduğu ortaya çıktı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Ocak 2025
Aralarında 10 yaş var: Tuba Ünsal iş insanı Emir Ulusoy ile yeni bir aşka yelken açtı!

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    Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, geçen günlerde Etiler'de aracında gizemli bir beyefendiyle gazetecilere yakalandı. Mekandan çıkışta flaşların patlamasıyla panikleyen Ünsal ve yanındaki beyefendi, hızla dikkatleri üzerlerinden uzaklaştırmaya çalıştı.

    Muhabirlerin "Tuba Hanım, yeni ilişkiniz hayırlı olsun" sorusuna Ünsal, yanıt vermek yerine utangaç bir gülümsemeyle yetindi ve gazetecilere el salladı. Ünsal, kendisinden 3 yaş küçük sevgilisi Serdar Turan'dan ayrıldıktan sonra uzun bir süre gönül kapısını herkese kapatmıştı.

    10 YAŞ FARK
    Geçtiğimiz yaz başında Hintli milyarder iş insanı Shirish Saraf ile çok kısa süren bir aşk yaşayan Ünsal, aylar sonra yeni bir aşka yelken açtı.

    Tuba Ünsal yeni bir beyaz atlı prensi var evet ama sanatçı değil iş insanı... Ünsal, inşaat şirketi sahibi Emir Ulusoy ile aşk yaşıyor. Genelde kendisinden genç erkeklerle flört eden Ünsal, yine bu kuralı bozmadı. 43 yaşındaki Ünsal'ın, yeni sevgilisi Ulusoy ile arasında 10 yaş fark var.

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