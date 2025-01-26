Ailesi ve sevgilisi Aslıhan Malbora’ya vakit ayırmak isteyen Çağatay Ulusoy yeni kararlar aldı!

Çağatay Ulusoy, hayatıyla ilgili yeni kararlar aldı. İki yıl önce 'Kübra' dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği oyuncu Aslıhan Malbora'yla gözlerden uzakta mutlu bir ilişkisi olan Ulusoy, ailesi ve sevgilisi ile daha fazla vakit geçirmek istiyor. Oyuncu, dizi ve reklam çekimlerinde günde en fazla 8 saat çalışma kuralı koydu.

34 yaşındaki oyuncu, özel hayatına ve ailesine daha fazla zaman geçirmeyi hedefliyor. Öte yandan birçok reklamda oynaması ve marka yüzü olması için teklif alan Ulusoy'un 1 yıllık anlaşmalar için 15 milyon lira istediği iddia edildi.