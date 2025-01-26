SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

5 yıl önce ayrıldığı eşini dilinden düşürmüyor: Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan Chloe Loughan itirafı!

Her fırsatta eski eşi Chloe Loughan’ı diline dolayan Serdar Ortaç, boşandığı için pişman olmadığını söyledi. Sağlık açısından zor günler geçiren Ortaç, tedavi olması gerektiğini dile getirdi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Ocak 2025
5 yıl önce ayrıldığı eşini dilinden düşürmüyor: Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’tan Chloe Loughan itirafı!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Serdar Ortaç, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ortaç, "Stüdyodan çıktık. Yeni çalışmalarımız var. Bir şarkım vardı. 'Pınar' diye bir hanımefendiye şarkı verdim. Onun için 10 saattir stüdyodaydım. Provaları bitti. Evime gidiyorum'' dedi.

    “Karınızı öpün, yoksa boşanabilirsiniz. Ben karımı öpmedim. Boşadı beni...” diyen Serdar Ortaç, 5 yıl önce ayrıldığı eşi Chloe Loughan’ı dilinden düşürmüyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)“Karınızı öpün, yoksa boşanabilirsiniz. Ben karımı öpmedim. Boşadı beni...” diyen Serdar Ortaç, 5 yıl önce ayrıldığı eşi Chloe Loughan’ı dilinden düşürmüyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    2025'in kendisi için zor geçtiğini söyleyen şarkıcı, "Berbat bir yıl geçiyor. Boşanma ile ilgili pişmanlığım yok. Sahnede bazen insanlar eğlensin diye espriler yapıyorum" dedi.

    Serdar Ortaç (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Serdar Ortaç (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    "HASTAYIM"
    Şarkıcı Lara'nın kendisi için 'Tedavi olsun' sözleri üzerine, "Lara'yı çok severim. Doğru söylemiş. Hastayım. Tedavi olmam lazım'' diye konuştu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN