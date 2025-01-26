5 yıl önce ayrıldığı eşini dilinden düşürmüyor: Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’tan Chloe Loughan itirafı!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Serdar Ortaç, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ortaç, "Stüdyodan çıktık. Yeni çalışmalarımız var. Bir şarkım vardı. 'Pınar' diye bir hanımefendiye şarkı verdim. Onun için 10 saattir stüdyodaydım. Provaları bitti. Evime gidiyorum'' dedi.

“Karınızı öpün, yoksa boşanabilirsiniz. Ben karımı öpmedim. Boşadı beni...” diyen Serdar Ortaç, 5 yıl önce ayrıldığı eşi Chloe Loughan’ı dilinden düşürmüyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) 2025'in kendisi için zor geçtiğini söyleyen şarkıcı, "Berbat bir yıl geçiyor. Boşanma ile ilgili pişmanlığım yok. Sahnede bazen insanlar eğlensin diye espriler yapıyorum" dedi.