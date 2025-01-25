Yeni yenge China Suarez formayı kaptı: Icardi "Aşkın Olayım" şarkısıyla sosyal medya hesabından paylaştı

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Wanda Nara ile yaşadığı olaylı boşanma sürecinin ardından Arjantinli oyuncu, yeni sevgilisi China Suarez ile ilişkisini gözler önüne seriyor.

Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü) Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve bir süredir Arjantin'de bulunan Icardi, sevgilisi China Suarez ile sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.