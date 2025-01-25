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Yeni yenge China Suarez formayı kaptı: Icardi "Aşkın Olayım" şarkısıyla sosyal medya hesabından paylaştı

Mauro Icardi’nin sevgilisi China Suarez, Galatasaray formasıyla poz verdi. Icardi, bu paylaşımı “Aşkın Olayım” şarkısıyla süsleyerek sosyal medyada gündem yarattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ocak 2025
Yeni yenge China Suarez formayı kaptı: Icardi Aşkın Olayım şarkısıyla sosyal medya hesabından paylaştı

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    Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Wanda Nara ile yaşadığı olaylı boşanma sürecinin ardından Arjantinli oyuncu, yeni sevgilisi China Suarez ile ilişkisini gözler önüne seriyor.

    Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve bir süredir Arjantin'de bulunan Icardi, sevgilisi China Suarez ile sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

    Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    SİMGE ETKİSİ!
    Suarez, Galatasaray formasını giydiği bir fotoğrafı Instagram hesabında paylaşırken, bu gönderi Mauro Icardi tarafından da hikaye olarak paylaşıldı.

    Yeni yenge China Suarez formayı kaptı: Icardi ʺAşkın Olayımʺ şarkısıyla sosyal medya hesabından paylaştı (Takvim Gazetesi)Yeni yenge China Suarez formayı kaptı: Icardi ʺAşkın Olayımʺ şarkısıyla sosyal medya hesabından paylaştı (Takvim Gazetesi)

    Paylaşımında gol sevinçleriyle özdeşleşen Simge'nin "Aşkın Olayım" şarkısını da kullanan Icardi, hem Galatasaray taraftarlarının hem de sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

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