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Modelliğinin yanı sıra yer aldığı birçok sosyal sorumluluk projesiyle de adından söz ettiren Tülin Şahin, Avrupa Birliği (AB) kurumları içinde doğrudan halk tarafından seçilen tek organ olan Avrupa Parlamentosu'nda (AP) konuşma yapacak.

Ünlü model Tülin Şahin Avrupa Birliği yolcusu: Parlamentoda konuşma yapacak (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Dünyaca ünlü model, 'Sağlıklı Yaşam Farkındalığı' ve 'Organ Bağışı' başlıklarında farkındalığı artırmak ve konunun önemine vurgu yapmak için AP'ye gidiyor. Süper model Tülin Şahin, etkinlikte konuşmalarını İngilizce gerçekleştirecek. Model, üç gün sürecek toplantılarda hem sunum hem de konuşma yapacak.