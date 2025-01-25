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Ünlü model Tülin Şahin Avrupa Birliği yolcusu: Parlamentoda konuşma yapacak!

Tülin Şahin, Avrupa Parlamentosu’nda “Sağlıklı Yaşam Farkındalığı” etkinliğinde konuşma yapacak. Davet için onur duyduğunu söyleyen Şahin, üç gün sürecek etkinlikte hem ülkemizi hem de kendisini gururlandıracak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ocak 2025
Ünlü model Tülin Şahin Avrupa Birliği yolcusu: Parlamentoda konuşma yapacak!

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    Modelliğinin yanı sıra yer aldığı birçok sosyal sorumluluk projesiyle de adından söz ettiren Tülin Şahin, Avrupa Birliği (AB) kurumları içinde doğrudan halk tarafından seçilen tek organ olan Avrupa Parlamentosu'nda (AP) konuşma yapacak.

    Ünlü model Tülin Şahin Avrupa Birliği yolcusu: Parlamentoda konuşma yapacak (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Ünlü model Tülin Şahin Avrupa Birliği yolcusu: Parlamentoda konuşma yapacak (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Dünyaca ünlü model, 'Sağlıklı Yaşam Farkındalığı' ve 'Organ Bağışı' başlıklarında farkındalığı artırmak ve konunun önemine vurgu yapmak için AP'ye gidiyor. Süper model Tülin Şahin, etkinlikte konuşmalarını İngilizce gerçekleştirecek. Model, üç gün sürecek toplantılarda hem sunum hem de konuşma yapacak.

    Ünlü model Tülin Şahin Avrupa Birliği yolcusu: Parlamentoda konuşma yapacak (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Ünlü model Tülin Şahin Avrupa Birliği yolcusu: Parlamentoda konuşma yapacak (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    GURURLU GÜZEL
    UNICEF'in Türkiye'deki ilk 'İyi Niyet Elçileri'nden ve UN Women ile yaptığı projelerle adından söz ettiren, kıyafetlerini bağışlayarak gelirini çocuklar için oluşturulan eğitim burslarına aktaran Tülin Şahin, çıtayı yükseltti.

    Ünlü model Tülin Şahin Avrupa Birliği yolcusu: Parlamentoda konuşma yapacak (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Ünlü model Tülin Şahin Avrupa Birliği yolcusu: Parlamentoda konuşma yapacak (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Ülkelerde sağlıklı yaşamla ilgili farkındalığı artırmayı amaçlayan organizasyon da konuşma yapacak olmanın heyecanını yaşadığını söyleyen ünlü model, hem ülkemizi hem de kendisini gururla temsil edeceğini belirtti.

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