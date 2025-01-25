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Ahu Yağtu kadınlara yönelik kökleşmiş güzellik algısını eleştirdi!

Ahu Yağtu, kadınların her zaman genç ve belirli bir bedende görünmeleri gerektiğine dair kökleşmiş algıyı eleştirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ocak 2025
Ahu Yağtu kadınlara yönelik kökleşmiş güzellik algısını eleştirdi!

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    Ahu Yağtu, önceki gün bir dergiye konuştu. Yağtu, kadınların her zaman genç, bakımlı ve belirli bir bedende görünmesi gerektiğine dair toplumda kökleşmiş bir algı bulunduğunu söyledi.

    Yağtu, "Televizyon ve sinema sektöründe kadınlar üzerinde genel bir baskı olduğuna ben de inanıyorum. Genelde estetik kaygıların öne çıktığı bu baskıda çoğu noktada zulmediliyor kadınlara... Kadınlara her daim genç, kalıplaşmış bir algı oluşurken, erkekler için bu kalıplar yıkılabiliyor. Son derece hakkaniyetsiz bir durum" ifadelerini kullandı.

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