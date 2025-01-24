Victor Osimhen bu kez golleriyle değil gerilimiyle gündem oldu! Yıldız futbolcudan gazetecilere çirkin saldırı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, önceki, akşam Maslak'ta bir mekanda 10 kişilik arkadaş grubuyla eğlencedeydi. Sabaha karşı saatler 05.00'ı gösterdiği sıralarda mekandan arkadaşları ile çıkan futbolcu, flaşların patlamasıyla kısa süreli şok yaşadı.

Kameraları görmenin verdiği panikle gazetecilere sert tepkiler gösteren Osimhen, adeta çılgına dönerek gazetecilere hem fiziksel hem de sözlü saldırıda bulundu. Bir ara kendinden geçen yıldız futbolcu, kameraları yumruklamaya çalıştı.

Yanındaki arkadaşlarının da olaya dahil olmasıyla şiddetin boyutu da arttı. Bir anda kalabalığın arasında kalan gazeteciler, yumrukların hedefi oldu. Fotoğrafların silinmesini isteyen Osimhen, ingilizce olarak "Bu görüntüleri bir yerde görürsem sizi mahvederim!" diyerek tehditler savurdu.

Saldırgan tavırlarıyla dikkatler üzerine çeken Osimhen, yeşil sahalardaki agresif tavırlarını gece hayatında da sergiledi. Gazetecilere fotoğrafları silmeleri için para teklifinde bulunan yıldız futbolcu ve arkadaşları, muhabirlerden olumsuz yanıt alınca, gecenin karanlığında gözlerden kayboldu.