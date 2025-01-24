Eski manken Aysu Baceoğlu menajerlere tepki gösterdi!

Eski manken Aysu Baceoğlu, uzun bir süre sonra ortaya çıktı. Nişantaşı'nda gezerken gazetecilerle karşılaştı. Mankenliği bıraktığını anlattı. "Bizim dönemimiz de 20-25 model vardı. Ondan sonra kalmadı. Bizden sonra, bütün mankenler oyuncu oldu. Biraz daha sakin kalmayı ve kaosun içinde olmayı tercih etmedim" ifadesini kullandı.

Ünlü model son günlerdeki menajer tartışmalarına yönelik de ilginç açıklamalar yaptı. "Zamanında engellendiğiniz oldu mu?" sorusunu şöyle yanıtladı:

Oldu. İsim vermem, mahkemelik olmuştum. 'O çıkarsa ben çıkmam' demişti. Sen kimsin? Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamasın. En büyük günah, birinin ekmeğiyle oynamak. Bu bir pastaysa, herkese dilim var. Birinin kafasını ezerek başkasını yüceltmesinler. Artık bu camiada değilim, hiç umurumda değil. 17 sene yaşadım. Travmalarım oldu. Altı ay boyunca evden çıkmadım. Altı ay işe gitmeyip, kendi paramı kuruşuma kadar yedim ve eve kapandım.