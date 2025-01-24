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Ebru Gündeş kızı Alara'ya 250 milyon TL'lik yalısını bıraktı!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Reza Zarrab'tan olan kızı 14 yaşındaki kızı Alara’ya servet bıraktı. Kanlıca’daki 250 milyon TL’lik yalısını Alara’nın üzerine yaptı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Ocak 2025
Ebru Gündeş kızı Alara’ya 250 milyon TL’lik yalısını bıraktı!

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    İstanbul Boğaz'nın yalıları inci inci dizildi. Sahiplerinin çoğu milyarderdi. Ancak o yalılardan birinin sahibi olan bir isim de şarkıcı Ebru Gündeş'ti.

    Ebru Gündeş, yıllardır en pahalı mekanlarda sahne alan, en pahalı ekstralara yani düğün, davet, dernek gecelerinde astronomik fiyatlara sahneye çıkan bir isim olarak her daim gündemde kaldı.

    Ebru Gündeş, kızı Alara’yı çok sık objektif önüne çıkarmıyor (Takvim.com.tr)Ebru Gündeş, kızı Alara’yı çok sık objektif önüne çıkarmıyor (Takvim.com.tr)

    Milyonluk yatırımları, büyükbaş hayvancılık tesisi, nakit ve bir hayli iyi gayrimenkulleri olan Gündeş'in Kanlıca'da da yalısı vardı. Ancak ünlü sanatçı bu yalısını kızına bıraktı.

    Ebru Gündeş ve eski eşi Reza Zarrab (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Ebru Gündeş ve eski eşi Reza Zarrab (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Reza Zarrab'tan olan kızı Alara 14 yaşında yalı sahibi oldu. Kanlıca'daki ikiz yalıların fiyatının ise 250 milyon TL'yi bulacağı belirtiliyor. Bu arada iş insanı Murat Özdemir'le evlenen şarkıcı, Dubai'ye yerleşti.

    Ebru Gündeş'ten kızı Alara'ya 250 milyon TL'lik yalı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Ebru Gündeş'ten kızı Alara'ya 250 milyon TL'lik yalı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Türkiye'ye ise sadece konserleri için geliyor. İstanbul'da ise Acarkent'te 3.5 katlı, havuzlu bir lüks villada kalıyor. Çiftin yeni evlerinin aylık kirasının 17 bin dolar olduğu, bugünkü kurla yaklaşık 535 bin TL olduğu iddia edildi.

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