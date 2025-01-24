Ebru Gündeş kızı Alara’ya 250 milyon TL’lik yalısını bıraktı!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

İstanbul Boğaz'nın yalıları inci inci dizildi. Sahiplerinin çoğu milyarderdi. Ancak o yalılardan birinin sahibi olan bir isim de şarkıcı Ebru Gündeş'ti. Ebru Gündeş, yıllardır en pahalı mekanlarda sahne alan, en pahalı ekstralara yani düğün, davet, dernek gecelerinde astronomik fiyatlara sahneye çıkan bir isim olarak her daim gündemde kaldı.

Ebru Gündeş, kızı Alara’yı çok sık objektif önüne çıkarmıyor (Takvim.com.tr) Milyonluk yatırımları, büyükbaş hayvancılık tesisi, nakit ve bir hayli iyi gayrimenkulleri olan Gündeş'in Kanlıca'da da yalısı vardı. Ancak ünlü sanatçı bu yalısını kızına bıraktı.