Nedim Saban: "Bu inancı yıkacağız"

ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, "tanık" sıfatıyla ifadeye çağrılan Nedim Saban, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Saban, "Siz hiç mağduriyet yaşarınız mı?" sorusuna "Yok yaşamadım. Dizi oyunculuğu uzun süredir yapmıyorum ama arkadaşlarımdan duyuyorum. Birkaç menajer, cast direktörü ile çalışmazlarsa başarısız olacaklarını düşünüyorlar. Bende çalışarak bunu yıkabileceklerini söylüyorum. 'Her şey birkaç kişi etrafında dönüyor' diyorlar. En azından bu inancı yıkmamız gerekiyor" diye cevap verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN