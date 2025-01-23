Kelimeler boğazına düğümlendi! Müge Anlı Bolu’daki otel yangınında komşusunu kaybetti

ATV'deki yayınında yangın faciasıyla ilgili konuşan Müge Anlı, komşusu ve 2 çocuğunun vefat ettiğini söyledi. Konuşurken kelimeler boğazına düğümlenen ve konuşmakta güçlük çeken Anlı, şu ifadeleri kullandı: "Ne yazık ki bugün içimizdeki kelebekler uçuşmuyor. Çünkü Bolu'da yaşanan can pazarında söylemesi bile çok acı ama onlarca canımız hayatını kaybetti. Onlarca canımız yaralı... Dün yayını kapatırken 10 vefat vardı. Bugün 79'dan bahsediliyor. İnşallah vefat edenlerin sayısı artmaz. Beni komşumda 2 tane evladıyla hayatını kaybetti. Nurlar içinde yatsın. Ben yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Çok zor bir durum Allah bir daha yaşatmasın. Yangın çok zor bir şey..."

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