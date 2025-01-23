Bolu'da yaşanan faciaya ünlülerden peş peşe paylaşım! Berfu Yenenler: "Aklımı kaçırmak üzereyim"

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Bolu Kartalkaya'da bulunan, geceliği 30 bin liraya kadar çıkan Grand Kartal Otel'de dün gece saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. 12 katlı, dış cephesi ahşap kaplama olan otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı. Yarıyıl tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 civarında olduğu öğrenilen ve 238 kişinin konakladığı otelde yangın nedeniyle 79 kişi hayata gözlerini yumdu. Ünlülerin peş peşe taziye mesajları yayınladığı olaya tepki gösteren isimlerden biri de Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler oldu. Ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çıkan yangında oğlu Mete'nin sınıf arkadaşı ve ailesinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yenenler, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Mete'nin okul arkadaşlarından biri hayatını ailesiyle birlikte kaybetti. Bir sömestr tatili ve her çocuklu aile her tatile çıkan orada olabilirdi. Aklımı kaçırmak üzereyim. Biliyorum binlerce story de atsam yetmiyor hiçbir şey de değişmiyor."

HANDE ERÇEL: Çok üzgünüm... Aklım almıyor. Kalbim dayanmıyor. 79 can... Hayatını kaybedenlerin tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum...

GÜLİN İYİGÜN: "Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun. Yaralılara acil şifalar dilerim."

HAZAL KAYA: Çok üzgünüm çok... Başımız sağ olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum.

EBRU GÜNDEŞ: Kartalkaya'da meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

HANDE YENER : Geçmiş olsun Kartalkaya... Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet ve mağfiret, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

AJDA PEKKAN: Bolu Kartalkaya'da çıkan yangında yaralılara acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

ÖZGE YAĞIZ: "Allah yakınlarına sabırlar versin. Başımız sağ olsun."

ZEYNEP BASTIK : Çok çok üzgünüm. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.

SİNEM KOBAL: Ah çok üzgünüm çok... Kalbim sıkıştı, içimiz parçalandı. Başımız sağ olsun. Allah, sabır versin.

BURAK ÖZÇİVİT: Bolu'daki yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum. Korkunç hadise inşallah bir daha yaşanmaz.