PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Pelin Karahan'ın ev sahibinden şok iddia: Kirasını ödemiyor!

Ev sahibi-kiracı sorunları gündemdeki yerini korurken, bu kez Pelin Karahan iddiaların odağında yer aldı. Ev sahibi, Karahan’ın kirasını ödemediğini ve aylardır kira alamadığını söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Ocak 2025
Pelin Karahan’ın ev sahibinden şok iddia: Kirasını ödemiyor!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Pelin Karahan, bu kez ekrana projeleriyle değil, annesinin ev sahibiyle yaşadığı iddia edilen kira ve tahliye sorunlarıyla geldi.

    Pelin Karahan. (Fotoğraf: Instagram)Pelin Karahan. (Fotoğraf: Instagram)

    Ev sahibi Batuhan bey çeşitli iddialarda bulundu. Bir programa telefonla bağlanan Batuhan isimli bir kişi, Pelin Karahan'ın 5 aydır kira ödemediğini ve uyarılara rağmen evi boşaltmadığını ileri sürdü.

    Pelin Karahan. (Fotoğraf: Instagram)Pelin Karahan. (Fotoğraf: Instagram)

    Ev sahibi, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı: Beykoz'daki bir siteden ev aldık. Pelin Karahan'ın annesi Seher Nural Koçyiğit, bu evi kiraladı. Pelin Hanım'ın eşi Bedri Bey de kefil oldu. 2023 yılı sonunda çıkmak üzere kontrat imzaladık, ancak tahliye edilmedi.

    Pelin Karahan. (Fotoğraf: Instagram)Pelin Karahan. (Fotoğraf: Instagram)

    KARAHAN SESSİZ!
    Batuhan isimli ev sahibi, iddialarını şöyle sürdürdü: "Kontrata atılan imzanın sahte olduğunu söylediler. Ekim 2023'te bu konuda dava açıldı ve süreç hala devam ediyor. Kirayı yıllık peşin ödemişlerdi, ancak 2024 Ekim ayında ödenmesi gereken kira bedeli ödenmedi. Şu anda icra takibi başlatılmış durumda. Evi tahliye etmedikleri gibi kira borcunu da ödemiyorlar."

    Pelin Karahan. (Fotoğraf: Takvim Gazetesi)Pelin Karahan. (Fotoğraf: Takvim Gazetesi)

    Ev sahibi ile Pelin Karahan arasında yaşanan anlaşmazlık programda geniş yankı uyandırdı. Karahan'ın bu iddialara nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu’dan iki talep! Başkan Erdoğan talimat verdi
    CANLI TAKİP | Bolu Kartalkaya’da otel yangını: 76 kişi hayatını kaybetti 9 kişi gözaltında
    Meteoroloji 22 Ocak Hava Durumu: Yeni hava dalgası geliyor! Kar ve sağanak haritaya yansıdı: İstanbul, Antalya...
    Yangın faciasında ikinci CHP skandalı: Cenazeleri teslim etmek için reklam kaplı TIR gönderdiler
    İKRAMİYEYE 4 FORMÜL | Emeklilere bayramdan önce ne kadar ödenecek?
    Başkan Erdoğan Kabine sonrası açıkladı: Bolu’daki yangın için 1 günlük milli yas
    Bolu’daki faciada CHP ihmali! Tanju Özcan 76 canın hesabını nasıl verecek? Hem denetlemedi hem de iki defa yeterlilik belgesi verdi
    Bolu’daki yangında aile faciası: Yüksel Gültekin 3 çocuğu, gelini ve 3 torununu kaybetti
    Trump’ın BM adayından skandal savunma: İsrail’in İncil’den doğan hakkı var!
    Terör örgütü YPG/PKK’dan DEAŞ’lı mahkumlar üzerinden şantaj oyunu
    Diego Carlos resmen Fenerbahçe’de! Yıldız futbolcu İstanbul’a geldi
    Fenerbahçe’den rekor transfer! Anlaşma tamam
    Trump’tan Biden’ın gölge istihbaratçılarına darbe! CIA’e savaş açtı
    6 gollü hüsran! Galatasaray Dinamo Kiev 3-3 | MAÇ SONUCU
    Başkan Erdoğan’dan Bolu yangını açıklaması: Sorumlular hesap verecek