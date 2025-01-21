Tuba Büyüküstün, Joy Awards’da İngilizce ve Arapça konuşarak herkesi büyüledi!

Tuba Büyüküstün, yurt dışında katıldığı ödül törenlerinde akıcı İngilizcesi ile sık sık gündeme geliyordu. Büyüküstün, bu kez Orta Doğu'nun prestijli ödül töreni Joy Awards'da İngilizce ve Arapça konuşarak herkesi kendisine hayran bıraktı.

Büyüküstün, Suudi Arabistan'da gerçekleşen etkinlikte sinema dalında "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü veren isim oldu. Güzel oyuncu, törenin açılışında Arapça olarak "Riyad'da ne güzel bir akşam" diyerek katılımcılara seslendi.

NEFES KESTİ

Büyüküstün'ün zarafeti ve etkileyici konuşması, ödül törenine katılanlar tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı. Büyüküstün'ün konuşması misafirlerden büyük alkış aldı. Duruşu, tarzı ve görünümüyle gecenin yıldızı olan Tuba Büyüküstün'e "Yüzü, güzelliği ve nezaketi nefes kesici" yorumları yapıldı.