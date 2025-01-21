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Damla Sönmez sektördeki tekelleşme iddialarına yorum yaptı!

Damla Sönmez, katıldığı bir gala etkinliğinde sektördeki tekelleşme iddiaları hakkında konuştu.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025
Damla Sönmez sektördeki tekelleşme iddialarına yorum yaptı!

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    Damla Sönmez, önceki gün bir galaya katıldı. Sektördeki tekelleşme iddialarıyla ilgili konuşan Sönmez, "Bu sadece bizim sektörümüzün değil, genel bir problem. Süreç yargıda, o yüzden konuşmak doğru olmaz. Umarım her alanda adalet sağlanır" dedi.

    Kendi kariyerinde karşılaştığı zorluklara da değinerek, "Sektörde var olmak bir kadın olarak zor. Tacizlere maruz kalmamak için kendimi 'setin küçük kızı' olarak göstermeye çalıştığım dönemler oldu. Bu meseleler sabaha kadar konuşulabilir" diyerek süreci takip etmeye devam edeceklerini belirtti.

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