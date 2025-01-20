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Riyad'da Türk gecesi! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti geceye damga vurdu

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards 2025’e Türk sanatçılar damga vurdu. Şıklıklarıyla göz dolduran Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, mor halıda boy göstererek adeta gecenin yıldızı oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025
Riyad’da Türk gecesi! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti geceye damga vurdu

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    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, önceki gece Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards 2025 ödül törenine katıldı.

    Yıldızların akın ettiği gecede Barış Arduç, Afra Saraçoğlu, Tuba Büyüküstün, Hande Erçel ve Özge Özpirinçci gibi oyuncular da vardı. Hollywood yıldızları Anthony Hopkins ve Matthew McConaughey de törene katılan isimler arasında yer aldı. Adeta şıklık yarışına girilen gecede Fahriye Evcen, güzelliği ve zarafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

    'NEDEN KISKANAYIM'
    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, ödül töreni sonrası havalimanında görüntülendi. Soruları yanıtlayan çift, "Bizim için anlamlı bir geceydi, gittik geldik" diyerek kısa ve samimi bir değerlendirmede bulundu.

    Törende Burak Özçivit'in hayranlarının yoğun ilgisi üzerine muhabirler, Fahriye Evcen'e eşini kıskanıp kıskanmadığını sordu. Bu soruya kahkahalarla yanıt veren Evcen, "Yok canım, neden kıskanayım? Seviyorlar, izliyorlar, bunlar güzel şeyler" diye konuştu.

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