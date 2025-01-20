Aşk pozu verdiler! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’den reklam aşkı iddiasına kahkahalı yanıt

Son bir kaç gündür gündemi meşgul eden haberlerle sıkıntılı günler geçiren oyuncu Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çiftinin ayrıldığı konuşuluyordu.

Serenay Sarıkaya, haftanın en çok konuşulan ismiydi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Serenay Sarıkaya, adliye çıkışı verdiği röportajda ise ilişkilerinin devam ettiğini söylemiş ve haklarında çıkan iddiaların asılsız olduğunu söylemişti.