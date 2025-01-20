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Aşk pozu verdiler! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den reklam aşkı iddiasına kahkahalı yanıt

Reklam ilişkisiyle gündeme gelen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, trafikte görüntülendi. Soruları yanıtsız bırakan çift, kahkaha atarak gözlerden kayboldu.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025
Aşk pozu verdiler! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’den reklam aşkı iddiasına kahkahalı yanıt

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    Son bir kaç gündür gündemi meşgul eden haberlerle sıkıntılı günler geçiren oyuncu Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çiftinin ayrıldığı konuşuluyordu.

    Serenay Sarıkaya, haftanın en çok konuşulan ismiydi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Serenay Sarıkaya, haftanın en çok konuşulan ismiydi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Serenay Sarıkaya, adliye çıkışı verdiği röportajda ise ilişkilerinin devam ettiğini söylemiş ve haklarında çıkan iddiaların asılsız olduğunu söylemişti.

    Serenay ve Mert, ʺReklam aşkıʺ iddialarından sonra ilk kez birlikte görüntülendi (Takvim.com.tr)Serenay ve Mert, ʺReklam aşkıʺ iddialarından sonra ilk kez birlikte görüntülendi (Takvim.com.tr)

    İki sevgili, önceki gece Kuruçeşme sahilinde sıkışan trafikte görüntülendi. Flaşların patlamasıyla araç içerisinde kahkahalar atan sevgililerin keyfi de bir hayli yerindeydi.

    Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den reklam aşkı iddiasına kahkahalı yanıt (Takvim Gazetesi)Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den reklam aşkı iddiasına kahkahalı yanıt (Takvim Gazetesi)

    Muhabirlerin ısrarlı sorularına rağmen sessiz kalan Sarıkaya ve Demir, ilişkileriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

    Serenay Sarıkaya ve Mert Demir (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Serenay Sarıkaya ve Mert Demir (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Daha önce mahkemede ifade veren Serenay Sarıkaya, Mert Demir ile olan ilişkisi karşılığında para aldığına dair iddiaları kesin bir dille reddetmiş ve "Sevgimiz ve aşkımız gerçekti, para almadım" demişti. Trafiğin açılması ile hızlıca oradan uzaklaşan sevgililer, kahkaha atarak gözden kayboldu.

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