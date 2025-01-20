Aşk pozu verdiler! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’den reklam aşkı iddiasına kahkahalı yanıt

Son bir kaç gündür gündemi meşgul eden haberlerle sıkıntılı günler geçiren oyuncu Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çiftinin ayrıldığı konuşuluyordu.
Serenay Sarıkaya, haftanın en çok konuşulan ismiydi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
Serenay Sarıkaya, adliye çıkışı verdiği röportajda ise ilişkilerinin devam ettiğini söylemiş ve haklarında çıkan iddiaların asılsız olduğunu söylemişti.
Serenay ve Mert, ʺReklam aşkıʺ iddialarından sonra ilk kez birlikte görüntülendi (Takvim.com.tr)
İki sevgili, önceki gece Kuruçeşme sahilinde sıkışan trafikte görüntülendi. Flaşların patlamasıyla araç içerisinde kahkahalar atan sevgililerin keyfi de bir hayli yerindeydi.
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den reklam aşkı iddiasına kahkahalı yanıt (Takvim Gazetesi)
Muhabirlerin ısrarlı sorularına rağmen sessiz kalan Sarıkaya ve Demir, ilişkileriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.