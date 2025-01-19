Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın boşanma süreci, her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Arjantin basınında yer alan habere göre; çiftin boşanma sürecinde mahkemede verdikleri ifadeler medyaya yansıdı. Wanda, ifadesinde şunları söyledi:

Wanda Nara'dan mahkemede çok konuşulacak itiraf: Icardi'nin elinde görüntülerim var (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"Gerçekten çok korkuyorum. Üç oğlum var ve ne yazık ki onların da tanık olduğu tehditlere maruz kaldım. Mauro, her zaman evlerimize kameralar yerleştirmekten hoşlanırdı.

Milano'daki iki dairemizde yatak odasına bakan kameralar vardı. Bu görüntüler, bizim özel hayatımıza ait olmasına rağmen çevremizdeki birçok kişiye gösterildi. Benim cinsel içerikli fotoğraf ve videolarımdan bahsediyorum. Her zaman bizi filme almaya devam etti."