Şeyma Subaşı’dan aşk hayatı hakkında bomba açıklamalar!

2017 yılında Acun Ilıcalı ile nikah masasına oturan ve 2018 yılında boşanan Şeyma Subaşı, 2023 yılında da Mohammed Alsaloussi ile evlenmiş ancak bu evliliği çok kısa sürmüştü. Subaşı, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu.

Subaşı, "Hayatında kaç kere aşık oldun?" sorusuna, "Ben her şeyle aşk yaşıyorum zaten. Ben gerçekten çok sevgi dolu biriyim ama romantizm dediğimiz hani eşinle beraber olan o aşk... Ben hayatımda bir kere çok aşık oldum tabii ki. O yüzden Melisa oldu. Bir de diğerlerine aşık olduğumu sandım ama sıfır" yanıtını verdi.

BREZİLYALI...

Subaşı, sözlerine "Bir diğer bombayı patlatacaksam eğer..." diyerek devam etti ve "Hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutacağım bence o kişiyi. O yüzden diyorum huzur içerisinde ölebilirim. Brezilyalı kendisi..." diye konuştu.

Evlilik olaylarına artık inanmadığını dile getiren Şeyma Subaşı, "Ruhum evli. O kişi ile evliyim. Ben öyle hissediyorum" ifadelerini kullandı.