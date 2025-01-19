Kadırgalı Seda Sayan’dan Dubai dedikodularına net açıklama!

Seda Sayan , eşi Çağlar Ökten ile birlikte önceki gece Arnavutköy'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

Mekanda yaklaşık 8 saat boyunca eşi ve arkadaşlarıyla keyifli vakit geçiren Sayan, çıkışta basın mensuplarının sorularını kısa bir şekilde yanıtladı.

Seda Sayan’ın keyifsiz halleri dikkatlerden kaçmadı (Takvim Gazetesi)

Türkiye'yi terk edip Dubai'ye taşınacaklarına dair çıkan iddialar hakkında konuşan Sayan, bu söylentilere net bir şekilde yanıt verdi.

Sayan iddialara, "Öyle bir şey yok. Buradayız. İşimiz, gücümüz burada, nereye gideceğiz!" dedi.