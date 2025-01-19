Edis ve Ayşe Barım’ı hedef aldı: Jandae Perçem’den bomba iddia!

Jandae Perçem, başrolünü şarkıcı Edis ile paylaştığı 'Alya' filminin yapım sürecinde yaşananları anlatarak, menajer Ayşe Barım'ın projeyi baltaladığını öne sürdü.

Oyuncu; "Edis'ten doküman gelmediği için PR çalışmalarına başlayamadık. O sırada Ayşe Barım beni aradı ve 'Edis kendini beğenmemiş. Film çıkarsa biterim. 100 bin dolar vereyim, filmi bana versinler' dedi. Bu film 1 milyon dolara mal oldu. İnsanların emeğine küfür ediyorlar" ifadelerini kullandı.

BASKI YAPTI

Jandae Perçem, filmin dağıtım sürecinde yaşadıkları engellemeleri de detaylandırarak, "Ayşe Barım, dağıtımcıları arayıp baskı yaptı. Dağıtımcılar, filmin vizyona girmemesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Hatta bir PR ajansı, 'Ayşe Barım varsa bu işi bırakın, filmi duyuramazsınız' dedi. Nitekim aynısı oldu. Film hiçbir dijital platform ya da televizyon kanalı tarafından kabul edilmedi" açıklamasında bulundu.