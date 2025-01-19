Arzum Onan’dan samimi açıklamalar!

Arzum Onan, bir dergiye kapak konusu oldu. 51 yaşındaki oyuncu, "Yaş almakla aranız nasıl?" sorusunu yanıtlarken, "Değişimlerden son derece mutluyum. Bazı reklam filmlerinde yaşlı ya da kilolu modelleri görmek benim için içeriği daha samimi kılıyor. Bende daha gerçek bir intiba bırakıyor ve çok beğeniyorum. Yaş almakla ilişkime gelince, artan selülitlerim ya da kırışıklıklarımla çok şükür barışığım. Yaşın kendisine takılmadan, o dönem içinde yaşananlardır büyümeye sebep" dedi.



GERÇEK VE DOĞAL

Arzum Onan, örnek biri olmanın getirdiği sorumlulukları da şöyle açıkladı:

"Örnek biri olmak gibi bir sorumluluk hissetmiyorum açıkçası ama elbette göz önünde olmanın getirdiği sorumluluklar da yadsınamaz. Gerçek ve doğal olmak, kendine saygı gibi değerlerle, zorlamadan her tür sorumlulukla baş edebilirsin bence. Elbette karakter ve yıllar içinde gelişen melekeniz de en büyük yardımcınızdır."