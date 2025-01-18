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Yakışıklı oyuncu Alp Navruz'dan samimi açıklamalar!

Levent'te trafikte görüntülenen Alp Navruz, uzun süredir bir oyuncu koçuyla çalıştığını belirtti. Kendine yatırım yapmanın önemine değinen Navruz, eğitim almayı sürdürdüğünü ve gelişmeye devam edeceğini vurguladı.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ocak 2025
Yakışıklı oyuncu Alp Navruz’dan samimi açıklamalar!

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    Alp Navruz, önceki gün Levent'de trafikte görüntülendi. Bir oyuncu koçu ile uzun süredir çalıştığını dile getiren Navruz, "Kendinize mi yatırım yaparsınız yoksa başka şeylere mi?" sorusuna ise, "Kendime yatırım yapmazsam ilerleyemeyeceğimi düşünüyorum. O yüzden önceliğim kendime yatırım yapmak. Uzun yıllardır çalıştığım bir oyuncu koçum var. Ondan eğitim alıyorum ve hala öğrenmem gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Sonsuza kadar da gidecektir bu. Arttırabilirsem paramdan tabii başka şeylere de yatırımlar yapmaya çalışıyorum" dedi.

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