Utangaç güzel! Burcu Esmersoy çocuk sorularını duyunca ne diyeceğini şaşırdı

Burcu Esmersoy ile haber spikeri Nazlı Çelik, önceki gece Bebek'te bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Son günlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili konuşan Esmersoy, küçük bir rahatsızlık geçirdiğini belirtti.
Burcu Esmersoy ile haber spikeri Nazlı Çelik, önceki gece Bebek'te bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Son günlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili konuşan Esmersoy, küçük bir rahatsızlık geçirdiğini belirtti.
Yapımcılık kariyerine atılmasıyla da adından söz ettiren Esmersoy, bu konuda gelen sorulara, "Yapımcılık çok güzel gidiyor. Yakın zamanda duyacağınız bir projemiz var, onun dışında her şey yolunda" yanıtını verdi.
UTANGAÇ GÜZEL!
Evliliğiyle ilgili soruları ise tebessümle karşılayan Esmersoy, muhabirlerin "Nazım Bey ile mutlu bir evliliğiniz var, çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna utangaç bir gülümsemeyle, "Teşekkür ederim, çok naziksiniz. Aracım geldi, artık gideyim" dedi.
Daha sonra "Yapımcı oldum, çocuk düşünmüyoruz" açıklaması hatırlatıldığında ise Esmersoy, "Hiç öyle bir şey söylemedim. Mazeretim yok benim" diyerek iddiaları yalanladı.