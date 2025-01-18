Utangaç güzel! Burcu Esmersoy çocuk sorularını duyunca ne diyeceğini şaşırdı

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Burcu Esmersoy ile haber spikeri Nazlı Çelik, önceki gece Bebek'te bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Son günlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili konuşan Esmersoy, küçük bir rahatsızlık geçirdiğini belirtti.

Nazım Akmandil ile dünyaevine giren Burcu Esmersoy'dan çocuk açıklaması (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Yapımcılık kariyerine atılmasıyla da adından söz ettiren Esmersoy, bu konuda gelen sorulara, "Yapımcılık çok güzel gidiyor. Yakın zamanda duyacağınız bir projemiz var, onun dışında her şey yolunda" yanıtını verdi.