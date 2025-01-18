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Utangaç güzel! Burcu Esmersoy çocuk sorularını duyunca ne diyeceğini şaşırdı

Yapımcılık kariyerine atılan Burcu Esmersoy, sürprizler yapacağını söyledi. İşine odaklanan Esmersoy, çocuk sorularını duyunca utangaç tavırlar sergiledi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ocak 2025
Utangaç güzel! Burcu Esmersoy çocuk sorularını duyunca ne diyeceğini şaşırdı

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    Burcu Esmersoy ile haber spikeri Nazlı Çelik, önceki gece Bebek'te bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Son günlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili konuşan Esmersoy, küçük bir rahatsızlık geçirdiğini belirtti.

    Nazım Akmandil ile dünyaevine giren Burcu Esmersoy'dan çocuk açıklaması (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Nazım Akmandil ile dünyaevine giren Burcu Esmersoy'dan çocuk açıklaması (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Yapımcılık kariyerine atılmasıyla da adından söz ettiren Esmersoy, bu konuda gelen sorulara, "Yapımcılık çok güzel gidiyor. Yakın zamanda duyacağınız bir projemiz var, onun dışında her şey yolunda" yanıtını verdi.

    Nazım Akmandil ile dünyaevine giren Burcu Esmersoy'dan çocuk açıklaması (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Nazım Akmandil ile dünyaevine giren Burcu Esmersoy'dan çocuk açıklaması (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    UTANGAÇ GÜZEL!
    Evliliğiyle ilgili soruları ise tebessümle karşılayan Esmersoy, muhabirlerin "Nazım Bey ile mutlu bir evliliğiniz var, çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna utangaç bir gülümsemeyle, "Teşekkür ederim, çok naziksiniz. Aracım geldi, artık gideyim" dedi.

    Nazım Akmandil ile dünyaevine giren Burcu Esmersoy'dan çocuk açıklaması (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Nazım Akmandil ile dünyaevine giren Burcu Esmersoy'dan çocuk açıklaması (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Daha sonra "Yapımcı oldum, çocuk düşünmüyoruz" açıklaması hatırlatıldığında ise Esmersoy, "Hiç öyle bir şey söylemedim. Mazeretim yok benim" diyerek iddiaları yalanladı.

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