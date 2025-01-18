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Saadet Işıl Aksoy, 'Confidente' filmiyle Berlin Film Festivali'nde!

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bu yılki ev sahibi olan Saadet Işıl Aksoy, başrolünde yer aldığı 'Confidente' (Sırdaş) filmiyle Berlin Film Festivali'ne katılacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ocak 2025
Saadet Işıl Aksoy, ’Confidente’ filmiyle Berlin Film Festivali’nde!

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    Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bu seneki ev sahibi sanatçısı olan Saadet Işıl Aksoy başrolünde oynadığı 'Confidente' (Sırdaş) filmiyle Berlin Film Festivali'nde yer alacak.

    Film, dünya prömiyerini Berlin Film Festivali'nin Panorama bölümünde yapacak. Türkiye, Fransa ve Lüksemburg ortak yapımı olarak hayata geçen film, 1990'lı yıllarda 900'lü hatlarda çalışan bir kadının değişen hayatını anlatıyor.

    SÜRÜKLEYİCİ HİKAYE!
    'Confidente'de genç bir adamın Saadet Işıl Aksoy'un canlandırdığı "Arzu" karakterini arayarak enkazda kaldığını söylemesi ve yardım istemesiyle başlayan olaylar konu alınıyor.

    Görüntü yönetmenliğini Eric Devin'in yaptığı filmde Erkan Kolçak Köstendil, Muhammet Uzuner, Nilgün Türksever, İlber Uygar Kaboğlu, Osman Alkaş ve Elit Andaç Çam gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

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