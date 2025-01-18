Pelin Karahan’dan oyunculuk sektöründeki tekelleşme hakkında bomba itiraf!

Galaya çocuklarıyla katılan Karahan, bir hayli şıktı (Takvim Gazetesi)

40 yaşındaki ünlü oyuncu, "Piyasada ne yazık ki bir tekelleşme var. Çok arkadaşım da aynı fikirde zaten. Ama bunu bir kişi ya da bir kurum üzerinden konuşamayız" şeklinde konuştu.