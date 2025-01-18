Pelin Karahan’dan oyunculuk sektöründeki tekelleşme hakkında bomba itiraf!

Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı filminin galası yapıldı. Galada dikkat çeken konu, filmin oyuncularından Pelin Karahan'ın sektördeki tekelleşme hakkındaki yorumları oldu.
Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı filminin galası yapıldı. Galada dikkat çeken konu, filmin oyuncularından Pelin Karahan'ın sektördeki tekelleşme hakkındaki yorumları oldu.
40 yaşındaki ünlü oyuncu, "Piyasada ne yazık ki bir tekelleşme var. Çok arkadaşım da aynı fikirde zaten. Ama bunu bir kişi ya da bir kurum üzerinden konuşamayız" şeklinde konuştu.
Karahan, bu tekelleşmenin aşılmasının en büyük dileği olduğunu vurgulayarak, "Aşılsın ki; herkes eşit bir şekilde ekmek yiyebilsin, iş alabilsin bu sektörden" dedi.
"YALAN SÖYLEMEM"
Pelin Karahan, "Kariyerinizin herhangi bir döneminde bu tekelleşmenin mağduru oldunuz mu?" sorusuna, "Ufak ufak oldum. Yalan söyleyemeyeceğim. Bu konuyu açmak istemiyorum. Kimseyi kırmak istemem. 18 yıldır bu piyasadayım, çalışmadığım çok yapım firması var. Neden denk gelmedik acaba?" diyerek uzun süredir ekranlara olmamasını buna bağladı.