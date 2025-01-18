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Hamilelik bilmecesi! Icardi yeniden baba mı oluyor? Sevgilisi Suarez o iddialara cevap verdi

Mauro Icardi’nin sevgilisi China Suarez hamile olduğu iddia edilmişti. Suarez, anne olacağı söylentilerine cevap verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ocak 2025
Hamilelik bilmecesi! Icardi yeniden baba mı oluyor? Sevgilisi Suarez o iddialara cevap verdi

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    Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Wanda Nara ile olaylı bir şekilde ayrılmasının ardından zor günler geçirmişti. Kısa bir süre sonra ise Icardi'nin yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı. China Suarez ile aşk yaşamaya başlayan Icardi, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla aşkını ilan etmişti.

    AÇIKLAMA YAPTI!
    Ünlü çift hakkında bomba bir iddia gündeme gelmişti. America TV'de yayınlanan LAM programında konuşan gazeteci Yani Latorre, Icardi ile Suarez'in bebek beklediğini ileri sürmüştü. Latorre, hamilelik haberini 4 farklı kaynaktan doğrulattığını belirtti. Bu iddiaların üzerine bikinili bir karesini yayınlayan China Suarez, 'Hamile değilim' açıklamasını yaptı.

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