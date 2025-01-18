PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

7 yıldır çalışıyorlardı: Simge Sağın menajeriyle yollarını ayırdığını sosyal medyadan duyurdu!

Galatasaraylı Mauro Icardi ile aşk iddialarını yalanlayan Simge Sağın, şimdi de sosyal medyada menajeriyle yollarını ayırdığını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ocak 2025
7 yıldır çalışıyorlardı: Simge Sağın menajeriyle yollarını ayırdığını sosyal medyadan duyurdu!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Bir dönem adı Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile anılan ünlü şarkıcı Simge Sağın, aşk iddialarını yalanlamıştı. "Icardi benim kısmetimi kapatıyor" açıklamasıyla son noktayı koymuştu.

    Gerek özel hayatı gerekse sahne tarzıyla gündemden düşmeyen ünlü sanatçı şimdi de sosyal medya hesabından yaptığı ayrılık açıklamasıyla gündem oldu. Instagram hesabından paylaşım yapan Simge, menajerinden ayrıldığını açıkladı.

    Ünlü şarkıcı açıklamasında, "2018'den itibaren menajerlik görevimi üstlenen Özgür Aras ile ortaklaşa kararımız neticesinde, sevgi ve saygı çerçevesinde 15 Ocak itibariyle ayrılma kararı aldık. Yeni menajerlik şirketimle ilgili bilgilendirme yakında yapılacaktır. Sevgilerimle Simge Sağın" ifadelerini kullandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | İsrail’de ateşkes kabinesi: Toplantıdan onay çıktı! Tel Aviv dünyayı oyalıyor mu?
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kayseri İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Emeklinin yeni maaşı hesapta: Enflasyon artışı yapıldı! Farklar ne zaman yatırılacak?
    İtalyan devinin oyunu bozuldu: İşte o Türk isim fındık fiyatlarını düşürmeye çalışan Ferrero’ya diz çöktürdü!
    Gazze’de ateşkes sonrası arşiv açıldı: 77 yılda 40’a yakın esir takası
    Trump’ın yemin töreni soğuk hava nedeniyle Kongre Binası’nda taşındı
    CHP’li Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş tutuklandı! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Görevden uzaklaştırıldı
    Aslan rekora veda etti! Hatayspor Galatasaray: 1-1 | MAÇ SONUCU
    Başkan Erdoğan’dan Konya’da CHP’ye yolsuzluk tepkisi: Sokağa çıkacak yüzleri kalmayacak
    Galatasaray’a transfer olmak için gemileri yaktı! Hocası müjdeyi verdi
    Jandae Perçem’den çarpıcı iddia: Edis 100 bin dolar teklif etti
    Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı! Yılın çalımında anlaşma tamam
    Başkan Erdoğan’dan Konya Çevre Yolu’nun ikinci kesiminin açılışında önemli açıklamalar
    Şampiyonlar Ligi’nin sihirbazı ve Erling Haaland’ın mucidi: Ole Gunnar Solskjaer!
    Narin cinayetinde Enes Güran suçu üstlenecek mi? Cezaevinde sınava hazırlanıyor! Anneden diğer çocukları için şaşırtan istek