7 yıldır çalışıyorlardı: Simge Sağın menajeriyle yollarını ayırdığını sosyal medyadan duyurdu!

Bir dönem adı Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile anılan ünlü şarkıcı Simge Sağın, aşk iddialarını yalanlamıştı. "Icardi benim kısmetimi kapatıyor" açıklamasıyla son noktayı koymuştu.

Gerek özel hayatı gerekse sahne tarzıyla gündemden düşmeyen ünlü sanatçı şimdi de sosyal medya hesabından yaptığı ayrılık açıklamasıyla gündem oldu. Instagram hesabından paylaşım yapan Simge, menajerinden ayrıldığını açıkladı.

Ünlü şarkıcı açıklamasında, "2018'den itibaren menajerlik görevimi üstlenen Özgür Aras ile ortaklaşa kararımız neticesinde, sevgi ve saygı çerçevesinde 15 Ocak itibariyle ayrılma kararı aldık. Yeni menajerlik şirketimle ilgili bilgilendirme yakında yapılacaktır. Sevgilerimle Simge Sağın" ifadelerini kullandı.