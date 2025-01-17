Sıkı takipçisi çıktı: Güzel oyuncu Demet Özdemir'e dünya yıldızı Ricky Martin'den yoğun ilgi! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Dünyaca ünlü star tam 5 yıl önce Özdemir'i takip etmeye başladı. Bu takibi hiç bırakmadı. Hatta ünlü oyuncunun her fotoğrafını beğenip kalp attı. Özdemir de bu yakın takibi karşılıksız bırakmadı. Oyuncunun fanları da Ricky Martin'i takip etmeye başladı.