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Sıkı takipçisi çıktı: Güzel oyuncu Demet Özdemir'e dünya yıldızı Ricky Martin'den yoğun ilgi!

Demet Özdemir, şöhretiyle sınırları aştı. Milyonlarca hayran kitlesine ulaştı. En sıkı takipçisi ise dünya starı Ricky Martin çıktı. Tam 5 yıldır Özdemir’i takip ettiği ve neredeyse her fotoğrafını beğendiği anlaşıldı.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ocak 2025
Sıkı takipçisi çıktı: Güzel oyuncu Demet Özdemir’e dünya yıldızı Ricky Martin’den yoğun ilgi!

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    Sosyal medya ünlüler için adeta dünyaya açılan bir kapı haline geldi. Çünkü tüm sosyal medya platformları ünlüler için kendilerini görünür kılmanın en kolay yoluydu.

    Sıkı takipçisi çıktı: Güzel oyuncu Demet Özdemir'e dünya yıldızı Ricky Martin'den yoğun ilgi! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Sıkı takipçisi çıktı: Güzel oyuncu Demet Özdemir'e dünya yıldızı Ricky Martin'den yoğun ilgi! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Ünlü oyuncu Demet Özdemir de şöhret merdivenlerini hızla tırmandı.

    Sıkı takipçisi çıktı: Güzel oyuncu Demet Özdemir'e dünya yıldızı Ricky Martin'den yoğun ilgi! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Sıkı takipçisi çıktı: Güzel oyuncu Demet Özdemir'e dünya yıldızı Ricky Martin'den yoğun ilgi! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından takibe alındı. 16.3 milyon takipçiye ulaştı. Takipçileri arasında Ricky Martin de vardı.

    Sıkı takipçisi çıktı: Güzel oyuncu Demet Özdemir'e dünya yıldızı Ricky Martin'den yoğun ilgi! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Sıkı takipçisi çıktı: Güzel oyuncu Demet Özdemir'e dünya yıldızı Ricky Martin'den yoğun ilgi! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Dünyaca ünlü star tam 5 yıl önce Özdemir'i takip etmeye başladı. Bu takibi hiç bırakmadı. Hatta ünlü oyuncunun her fotoğrafını beğenip kalp attı. Özdemir de bu yakın takibi karşılıksız bırakmadı. Oyuncunun fanları da Ricky Martin'i takip etmeye başladı.

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