Sıkı takipçisi çıktı: Güzel oyuncu Demet Özdemir’e dünya yıldızı Ricky Martin’den yoğun ilgi!

Sosyal medya ünlüler için adeta dünyaya açılan bir kapı haline geldi. Çünkü tüm sosyal medya platformları ünlüler için kendilerini görünür kılmanın en kolay yoluydu.
Sosyal medya ünlüler için adeta dünyaya açılan bir kapı haline geldi. Çünkü tüm sosyal medya platformları ünlüler için kendilerini görünür kılmanın en kolay yoluydu.
Ünlü oyuncu Demet Özdemir de şöhret merdivenlerini hızla tırmandı.
Sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından takibe alındı. 16.3 milyon takipçiye ulaştı. Takipçileri arasında Ricky Martin de vardı.
Dünyaca ünlü star tam 5 yıl önce Özdemir'i takip etmeye başladı. Bu takibi hiç bırakmadı. Hatta ünlü oyuncunun her fotoğrafını beğenip kalp attı. Özdemir de bu yakın takibi karşılıksız bırakmadı. Oyuncunun fanları da Ricky Martin'i takip etmeye başladı.