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Hande Yener ve Lil Zey, "Sahipsiz" ile 2025'e damgasını vuracak!

Müzik dünyasının iki cesur ismi Hande Yener ve Lil Zey, 2025 yılına damgasını vuracak sürpriz projeleri "Sahipsiz" ile müzikseverlerle buluşuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ocak 2025
Hande Yener ve Lil Zey, Sahipsiz ile 2025’e damgasını vuracak!

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    2025 yılının olay yaratacak sürprizi "Sahipsiz" ile müzik dünyasının iki cesur ismi Hande Yener ve Lil Zey'den geliyor! Yıllardır müzik sahnesinde gösterdiği güçlü performansları ve yenilikçi projeleriyle dikkat çeken Hande Yener, rap müziğin en özgün isimlerinden Lil Zey ile müzikal dehasını birleştirdi.

    "Sahipsiz" özgün, sıra dışı ve cesur tarzıyla Hande Yener'in çok çeşitli diskografisinin en nadide çalışmalarından biri olarak yerini çoktan aldı. "Sahipsiz" Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle bugün tüm dijital platformlar ve YouTube kanalında yayında.

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