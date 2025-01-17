Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir yeni aşkıyla yakalandı!

Başarılı oyuncu Bestemsu Özdemir, önceki gece Etiler'de bir mekandan çıkarken yeni sevgilisiyle objektiflere yansıdı. Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Özdemir, geçtiğimiz hafta oyuncu Burak Deniz ile ilişkisini sonlandırmıştı.

Ayrılığın ardından Arnavutköy'de bir mekanda yeni bir isimle eğlendiği öne sürülen güzel oyuncu, o gece gizemli sevgilisinin hızlıca ortadan kaybolmasıyla dikkat çekmişti. Bu kez kaçış olmadı! Özdemir, Etiler'de görüntülendiği yeni aşkıyla mekandan ayrılırken muhabirlerin sorularına utangaç bir gülümsemeyle yanıt vermekten kaçındı.