Enis Destan’ın aşk hayatı, anne ve oğul arasında krize neden oldu!

Magazin gündemi anne ile oğul arasındaki kavgaya kilitlendi. Trabzonsporlu Enis Destan'ın aşk hayatı annesi Gül Destan'ı çıldırttı. Kavganın fitilini ateşleyen ise Enis'in antrenör sevgilisi Arzum Kuruçalı ile nişanlanmasıydı. Ancak Enis Destan'ın annesi Gül Destan, oğlunun bu kararı sonrası çıldırdı. Sosyal medyadan müstakbel gelinini hedef aldı.

Şu ifadeleri yazdı: "Oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştıramıyorum. Ne fizik olarak ne yaşam tarzı olarak ne de yaş olarak... Bizim tercih etmediğimiz gelin adayı... Kız oğlumuzun yakasına yakışmış. Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi. Amaç belli".

Ancak bu sözler sonrası oğlunu kızdırdı. Enis Destan, annesini bütün sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı. Bu arada genç çifte sahip çıkan bir isim vardı. O da Arzum Kuruçalı'nın annesinden geldi. Şerife Kuruçalı müstakbel damadı ve kızının kar tatilinin fotoğrafının altına şu yorumu yazdı: Güzel kızım sen hep gül, mutlu ol. Kartopu gibi beyazsın.