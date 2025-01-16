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Yusuf Yazıcı'dan Melisa Aslı Pamuk'a 2 milyon TL'lik jest

Melisa Aslı Pamuk, karnı burnunda pozlar verdi. Büyüyen karnının yanında bir başka dikkat çeken şey ise parmağındaki tektaş yüzüğü oldu. İddialara göre eşi Yusuf Yazıcı, hamilelik hediyesi olarak Pamuk’a 2 milyon TL değerinde yüzük aldı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025
Yusuf Yazıcı’dan Melisa Aslı Pamuk’a 2 milyon TL’lik jest

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    2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz mayıs ayında futbolcu Yusuf Yazıcı ile Paris'te evlenmişti.

    Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı. (Instagram)Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı. (Instagram)

    Güzel oyuncunun nikahın hemen ardından hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Anne olmak için gün sayan Pamuk'tan karnı burnunda pozlar geldi.

    Melisa Aslı Pamuk (Instagram)Melisa Aslı Pamuk (Instagram)

    Bordo elbisesiyle poz veren ve karnı oldukça büyüyen Melisa Aslı Pamuk, 5,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından karelerini yayınlayarak "Mutluluk parçaları" ifadeleri kullandı.

    Melisa Aslı Pamuk (Instagram)Melisa Aslı Pamuk (Instagram)

    TEKTAŞ ALDI!
    Öte yandan Pamuk'un büyüyen karnı haricinde bir başka detay daha göz çarptı. Her fırsatta eşini hediyelere boğan ve düğün hediyesi olarak Nice'ten 1.5 milyon Euro'ya (yaklaşık 53 milyon TL) ev aldığı bilinen Yusuf Yazıcı, bu kez de hamilelik hediyesi olarak eşine tektaş aldı.

    İddialara göre Yazıcı, bu hediye için cebinden tam 2 milyon TL çıkardı.

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