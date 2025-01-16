Yusuf Yazıcı’dan Melisa Aslı Pamuk’a 2 milyon TL’lik jest

Melisa Aslı Pamuk (Instagram)

TEKTAŞ ALDI!

Öte yandan Pamuk'un büyüyen karnı haricinde bir başka detay daha göz çarptı. Her fırsatta eşini hediyelere boğan ve düğün hediyesi olarak Nice'ten 1.5 milyon Euro'ya (yaklaşık 53 milyon TL) ev aldığı bilinen Yusuf Yazıcı, bu kez de hamilelik hediyesi olarak eşine tektaş aldı.

İddialara göre Yazıcı, bu hediye için cebinden tam 2 milyon TL çıkardı.