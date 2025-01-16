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Burak Deniz Bestemsu Özdemir ile ayrılığının ardından konuştu: "Saygımız baki"

Burak Deniz ve Bestemsu Özdemir kısa bir süre önce ilişkilerini noktalamıştı. Özdemir, ayrılığı “O ismi bana sormanızı gerektirecek bir durum yok” sözleriyle duyururken, Deniz ise “Saygımız baki” dedi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025
Burak Deniz Bestemsu Özdemir ile ayrılığının ardından konuştu: Saygımız baki

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    Burak Deniz, kendisi gibi oyuncu Bestemsu Özdemir ile 2023 yazında yeni bir aşka yelken açmıştı.

    Burak Deniz. (Instagram)Burak Deniz. (Instagram)

    Zaman zaman birlikte görüntülenen ünlü çiftten 2024 yılının son günlerinde kötü haber gelmişti. Ayrılığı duyuran Bestemsu Özdemir, biten ilişkinin ardından "O ismi bana sormanızı gerektirecek bir durum yok. Herkes kendi yolunda devam ediyor. Bunu böyle ilk ben söylemek de istemezdim. Saygı çerçevesinde çok güzeldi her şey. Hayat bazen ayrı yollar çiziyor, bizimki de öyle oldu" ifadelerini kullanmıştı.

    Burak Deniz. (Instagram)Burak Deniz. (Instagram)

    "YOLLARIMIZ AYRILDI"
    Bu açıklamadan haftalar sonra Burak Deniz de Özdemir ile biten ilişkisi hakkında konuştu. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Deniz, "Burak Deniz, eski sevgilisi ile ilgili "Yollarımız ayrıldı. Birbirimize sevgimiz, saygımız baki" ifadelerini kullandı.

    Bestemsu Özdemir. (Instagram)Bestemsu Özdemir. (Instagram)

    Öte yandan Özdemir, ilişkileri sürerken sevgilisi Deniz'e övgüler yağdırmış ve "Türkiye'nin en büyük yeteneklerinden biri bence, hem çok iyi kalpli hem çok yetenekli" demişti.

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