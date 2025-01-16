Burak Deniz Bestemsu Özdemir ile ayrılığının ardından konuştu: "Saygımız baki"

Burak Deniz. (Instagram)

Zaman zaman birlikte görüntülenen ünlü çiftten 2024 yılının son günlerinde kötü haber gelmişti. Ayrılığı duyuran Bestemsu Özdemir, biten ilişkinin ardından "O ismi bana sormanızı gerektirecek bir durum yok. Herkes kendi yolunda devam ediyor. Bunu böyle ilk ben söylemek de istemezdim. Saygı çerçevesinde çok güzeldi her şey. Hayat bazen ayrı yollar çiziyor, bizimki de öyle oldu" ifadelerini kullanmıştı.