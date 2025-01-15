Michel Qissi Dayı 2 İçin İstanbul’da

Efsanevi "Kickboxer" serisindeki "Tong Po" karakteriyle aksiyon sinemasının en önemli isimlerinden biri haline gelen Michel Qissi, "Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi" için çekimlere katılmak üzere İstanbul'a geldi. Michel Qissi'nin, Dayı karakterine hayat veren Ufuk Bayraktar ile karşı karşıya gelecek olması sinema tutkunlarını heyecanlandırırken, bu dev karşılaşma, filmde dövüş sanatlarının ve aksiyonun zirvesine ulaşacağının sinyallerini verdi. Merakla beklenen serinin ikinci filmi, 6 Şubat 2025'te Avrupa'da 9 ülkede, 7 Şubat 2025'te ise Türkiye'de vizyona girecek.

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