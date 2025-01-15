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Meryem Uzerli'nin yıllar içindeki değişimi! İlk ve son hali arasındaki fark şoke etti: Yüz nakli olmuş gibi!

Meryem Uzerli, sosyal medyadan fotoğraf paylaştı. Görenler şoka uğradı! İlk haliyle kıyaslayanlar yorumu patlattı: Yüz nakli olmuş gibi!

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ocak 2025
Meryem Uzerli’nin yıllar içindeki değişimi! İlk ve son hali arasındaki fark şoke etti: Yüz nakli olmuş gibi!

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    Almanya doğumlu Meryem Uzerli, "Hürrem" karakteri ile yıllar önce dizi dünyasına atım attı.

    MERYEM UZERLİ. (INSTAGRAM)MERYEM UZERLİ. (INSTAGRAM)

    Yıllar ilerledikçe hem kariyeri hem de yüzü değişime uğradı! Meryem Uzerli'nin doktorunun estetiğin kraliçesi Kim Kardashian'ın doktoru olduğu ortaya çıktı.

    MERYEM UZERLİ. (INSTAGRAM)MERYEM UZERLİ. (INSTAGRAM)

    Dolgudan yüz inceltmeye kadar sayısız operasyon yaptıran Meryem'in son halini görenler ise şaştı kaldı.

    MERYEM UZERLİ'NİN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ. (TAKVİM GAZETESİ)MERYEM UZERLİ'NİN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİM��. (TAKVİM GAZETESİ)

    Uzerli, önceki gün Instagram'dan bir fotoğraf paylaştı. Takipçileri hemen şöhret olmadan önceki hallerini hatırladı.

    MERYEM UZERLİ. (INSTAGRAM)MERYEM UZERLİ. (INSTAGRAM)

    41 yaşındaki oyuncunun göz estetiğinden yüz gerdirmeye, dudak dolgusundan çene inceltmeye kadar seyisiz işlem uyguladığı anlaşıldı. Hayranları ünlü oyuncuya sitem dolu bir mesaj yolladı: Daha fazla kendinde uğraşma. Doğallığın bozuluyor.

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