Meryem Uzerli’nin yıllar içindeki değişimi! İlk ve son hali arasındaki fark şoke etti: Yüz nakli olmuş gibi!

Almanya doğumlu Meryem Uzerli, "Hürrem" karakteri ile yıllar önce dizi dünyasına atım attı.
Almanya doğumlu Meryem Uzerli, "Hürrem" karakteri ile yıllar önce dizi dünyasına atım attı.
Yıllar ilerledikçe hem kariyeri hem de yüzü değişime uğradı! Meryem Uzerli'nin doktorunun estetiğin kraliçesi Kim Kardashian'ın doktoru olduğu ortaya çıktı.
Dolgudan yüz inceltmeye kadar sayısız operasyon yaptıran Meryem'in son halini görenler ise şaştı kaldı.
Uzerli, önceki gün Instagram'dan bir fotoğraf paylaştı. Takipçileri hemen şöhret olmadan önceki hallerini hatırladı.
41 yaşındaki oyuncunun göz estetiğinden yüz gerdirmeye, dudak dolgusundan çene inceltmeye kadar seyisiz işlem uyguladığı anlaşıldı. Hayranları ünlü oyuncuya sitem dolu bir mesaj yolladı: Daha fazla kendinde uğraşma. Doğallığın bozuluyor.