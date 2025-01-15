PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Kortların kraliçesi! İlayda Anık Miss Global 2025'te Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor

Miss Universe Türkiye 2024 yarışmasında ikinci olan İlayda Anık, Tayland’da düzenlenecek Miss Global 2025 yarışmasında Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ocak 2025
Kortların kraliçesi! İlayda Anık Miss Global 2025’te Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Türkiye'yi Tayland'da düzenlenecek Miss Global 2025'te temsil etmeye hazırlanan İlayda Anık, formda kalmanın ve enerjik bir ruh haline sahip olmanın yolunu tenis kortlarında buluyor.

    Miss Universe Türkiye 2024'teki ikinciliğiyle dikkat çeken 27 yaşındaki başarılı psikolog, hem güzellik hem de kariyeri bir arada yürütmesiyle adından söz ettiriyor. "Tek rakibim Maria Sharapova!" sözleriyle gazetecileri güldüren İlayda, pozitif enerjisini kortlardan podyuma taşımaya kararlı.

    Sporun gücüne olan inancını her fırsatta dile getiren güzel, hem tenis maçlarında hem de güzellik yarışması hazırlıklarında aynı disiplin ve azmi sergiliyor. "Bu yarışma, benim için sadece bir güzellik mücadelesi değil; aynı zamanda Türkiye'nin kültürünü ve değerlerini dünyaya tanıtma fırsatı" diye konuşuyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Serenay Sarıkaya ifadeye verecek! Ayşe Barım’ın isteğine mahkemeden ret
    Bakan Bayraktar Turkuvaz Dijital ortak yayınında Takvim, Sabah ve A Haber’e konuştu! 2025 müjdesi 5 yıllık yol haritası: Farklı coğrafyalarda petrol arayacağız
    MGM HAVA DURUMU 15 OCAK | Fırtına ve sağanak kuvvetli geliyor! Ara tatilde İstanbul’a kar yağacak mı?
    2 YIL ÖDEMESİZ 150 BİN TL FAİZSİZ KREDİ | Evlenecekler dikkat! Nasıl başvurulur? Başvuru şartları neler? Çocuk yardımındaki yaş sınırı var mı?
    İstanbul Barosu’na terör soruşturması: Savcılık görevden alma talebinde bulundu!
    EMEKLİYE 21 BİN TL | Promosyonlar yenilendi: Hangi banka rakamı nereye çekti?
    Başkan Erdoğan 36 yıl önce PKK’lı teröristlerce katledilen şehitlerin aileleriyle buluştu
    Okan Buruk gururla sunar: Galatasaray son 2.5 sezonda Süper Lig’i domine etti
    ABD Temsilciler Meclisi sporda LGBT dayatmasına son verdi
    Los Angeles’taki yangınlar sonrası içme suyu uyarısı: Kimyasal maddeler karışabilir
    Blinken’a Gazze protestosu: Soykırım Bakanı sesleri yükseldi
    Rıza Akpolat devede kulak! İmamoğlu’nun Pışık çıkışının altındaki yağlı kaşık: Belge belge CHP’li İBB’nin milyarlık ihale vurgunu
    Şam’dan Ankara’ya heyet geliyor! Hariciye - Savunma - İstihbarat... 14 yıldır bizi yalnız bırakmayan Türkiye’yi ziyaret edeceğiz
    Devlet Bahçeli’nin 12 Ada çıkışı Yunan basınında büyük ses getirdi
    Narin’in annesi Yüksel Güran itiraf mı etti? Halı ve yastıktaki DNA tutanağı ortaya çıktı... Bir cinayet daha mı var?