Kortların kraliçesi! İlayda Anık Miss Global 2025’te Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor

Türkiye'yi Tayland'da düzenlenecek Miss Global 2025'te temsil etmeye hazırlanan İlayda Anık, formda kalmanın ve enerjik bir ruh haline sahip olmanın yolunu tenis kortlarında buluyor.

Miss Universe Türkiye 2024'teki ikinciliğiyle dikkat çeken 27 yaşındaki başarılı psikolog, hem güzellik hem de kariyeri bir arada yürütmesiyle adından söz ettiriyor. "Tek rakibim Maria Sharapova!" sözleriyle gazetecileri güldüren İlayda, pozitif enerjisini kortlardan podyuma taşımaya kararlı.

Sporun gücüne olan inancını her fırsatta dile getiren güzel, hem tenis maçlarında hem de güzellik yarışması hazırlıklarında aynı disiplin ve azmi sergiliyor. "Bu yarışma, benim için sadece bir güzellik mücadelesi değil; aynı zamanda Türkiye'nin kültürünü ve değerlerini dünyaya tanıtma fırsatı" diye konuşuyor.