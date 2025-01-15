Hande Erçel istenmeyen gelin mi? 31 milyon takip ediyor ama Sabancı ailesi takip etmiyor!

Ünlü oyuncu Hande Erçel, aşkları ile her daim magazin manşetlerinin zirvesinde yer aldı.
Ünlü oyuncu Hande Erçel, aşkları ile her daim magazin manşetlerinin zirvesinde yer aldı.
Ekin Mert Daymaz, Murat Dalkılıç, Kerem Bürsin, Kaan Yıldırım gibi ünlü isimlerle aşk yaşadı.
Son olarak gönlünü sosyetik çapkın Hakan Sabancı'ya kaptırdı. Özel hayatlarıyla oldukça hızlı olan ikili, birbirlerini tanıdıktan sonra yavaşladı!
İİlişkilerinde 3 yılı geride bıraktı. Herkes evlilik beklemeye başladı ancak Sabancı Ailesi'nden bu evliliğe şimdiye kadar onay çıkmadı.
Arzu Sabancı ile Ömer Sabancı'nın ortanca oğlu olan Hakan'ın bu aşkı, ailenin kapısını açamadı. Arzu Sabancı, büyük oğlu Hacı'nın eşi Nazlı'yı yanından ayırmadı. Ancak Hande'yi takibe almadı.
Sadece Arzu Sabancı değil eşi Ömer, oğulları Hacı ve Kerem'in de Hande'yi takip etmediği ortaya çıktı. Sabancı Ailesi'nden Hande'yi takip eden tek bir isim vardı. O da sevgilisi Hakan'dı. Bu durum üzerine herkes aynı görüşü paylaştı: İstenmeyen gelin Hande!