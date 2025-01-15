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Hande Erçel istenmeyen gelin mi? 31 milyon takip ediyor ama Sabancı ailesi takip etmiyor!

Hande Erçel, Hakan Sabancı’nın kalbini çaldı. Ancak sevgilisinin ailesinin sevgisini kazanamadı. Hakan Sabancı’nın annesi Arzu, babası Ömer, kardeşleri Hacı ve Kerim’le Hacı’nın eşi Nazlı’nın Hande’yi sosyal medyada takip etmediği ortaya çıktı...

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ocak 2025
Hande Erçel istenmeyen gelin mi? 31 milyon takip ediyor ama Sabancı ailesi takip etmiyor!

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    Ünlü oyuncu Hande Erçel, aşkları ile her daim magazin manşetlerinin zirvesinde yer aldı.

    HANDE ERÇEL. (INSTAGRAM)HANDE ERÇEL. (INSTAGRAM)

    Ekin Mert Daymaz, Murat Dalkılıç, Kerem Bürsin, Kaan Yıldırım gibi ünlü isimlerle aşk yaşadı.

    HANDE ERÇEL VE HAKAN SABANCI. (TAKVİM.COM.TR FOTO ARŞİV)HANDE ERÇEL VE HAKAN SABANCI. (TAKVİM.COM.TR FOTO ARŞİV)

    Son olarak gönlünü sosyetik çapkın Hakan Sabancı'ya kaptırdı. Özel hayatlarıyla oldukça hızlı olan ikili, birbirlerini tanıdıktan sonra yavaşladı!

    SABANCI AİLESİ. (TAKVİM GAZETESİ)SABANCI AİLESİ. (TAKVİM GAZETESİ)

    İİlişkilerinde 3 yılı geride bıraktı. Herkes evlilik beklemeye başladı ancak Sabancı Ailesi'nden bu evliliğe şimdiye kadar onay çıkmadı.

    HANDE ERÇEL VE HAKAN SABANCI. (TAKVİM.COM.TR FOTO ARŞİV)HANDE ERÇEL VE HAKAN SABANCI. (TAKVİM.COM.TR FOTO ARŞİV)

    Arzu Sabancı ile Ömer Sabancı'nın ortanca oğlu olan Hakan'ın bu aşkı, ailenin kapısını açamadı. Arzu Sabancı, büyük oğlu Hacı'nın eşi Nazlı'yı yanından ayırmadı. Ancak Hande'yi takibe almadı.

    Sadece Arzu Sabancı değil eşi Ömer, oğulları Hacı ve Kerem'in de Hande'yi takip etmediği ortaya çıktı. Sabancı Ailesi'nden Hande'yi takip eden tek bir isim vardı. O da sevgilisi Hakan'dı. Bu durum üzerine herkes aynı görüşü paylaştı: İstenmeyen gelin Hande!

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