Hande Erçel istenmeyen gelin mi? 31 milyon takip ediyor ama Sabancı ailesi takip etmiyor!

İİlişkilerinde 3 yılı geride bıraktı. Herkes evlilik beklemeye başladı ancak Sabancı Ailesi 'nden bu evliliğe şimdiye kadar onay çıkmadı.

HANDE ERÇEL VE HAKAN SABANCI. (TAKVİM.COM.TR FOTO ARŞİV)

Arzu Sabancı ile Ömer Sabancı'nın ortanca oğlu olan Hakan'ın bu aşkı, ailenin kapısını açamadı. Arzu Sabancı, büyük oğlu Hacı'nın eşi Nazlı'yı yanından ayırmadı. Ancak Hande'yi takibe almadı.

Sadece Arzu Sabancı değil eşi Ömer, oğulları Hacı ve Kerem'in de Hande'yi takip etmediği ortaya çıktı. Sabancı Ailesi'nden Hande'yi takip eden tek bir isim vardı. O da sevgilisi Hakan'dı. Bu durum üzerine herkes aynı görüşü paylaştı: İstenmeyen gelin Hande!