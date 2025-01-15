Filiz Akın ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi!

Uzun zamandır sağlık problemleriyle mücadele eden Türk sinemasının efsane oyuncusu Filiz Akın'ın sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyordu. Sanatçı, önceki gün ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi. Yakın aile çevresinden alınan bilgiye göre, 1 Eylül tarihinden bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum'da tedavi gören Filiz Akın, acil ihtiyaç üzerine, Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesi ile Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak gecesi İstanbul'a nakledildi. Filiz Akın'ın tedavisine İstanbul'da devam edilecek.

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