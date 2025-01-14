PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

İsmail Demirci'den eşi Hande Soral'a övgü dolu sözler: İlham kaynağım

Güzel oyuncu Hande Soral ve eşi İsmail Demirci, Esquire dergisine konuştu. ‘’Biz birlikte büyüdük, öğrendik. Zorlukların üstesinden birlikte geldik’’ dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ocak 2025
İsmail Demirci’den eşi Hande Soral’a övgü dolu sözler: İlham kaynağım

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Magazin dünyasının en sevilen oyuncu çiftlerinden Hande Soral ve İsmail Demirci, Esquire Türkiye dergisinin kapak konuğu oldu. Soruları yanıtlayan çift, eğlenceli bir sohbete imza attı.

    İsmail Demirci'den eşi Hande Soral'a övgü dolu sözler: İlham kaynağım (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)İsmail Demirci'den eşi Hande Soral'a övgü dolu sözler: İlham kaynağım (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    "Karşınızdaki kişinin hayat arkadaşınız ya da yol arkadaşınız olduğunu anladığınız ilk an neydi'?" sorusuna Hande Soral, "İsmail'i tanıdığım ilk andı'' diye cevap verirken; İsmail Demirci ise "Hande bana ilk gün 'Seninle çocuklarımızın olacağını görebiliyorum' demişti. Şu anda da bir çocuğumuz var. Sanırım doğru yoldayız.

    İsmail Demirci'den eşi Hande Soral'a övgü dolu sözler: İlham kaynağım (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)İsmail Demirci'den eşi Hande Soral'a övgü dolu sözler: İlham kaynağım (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Birlikte büyüdük, öğrendik, zorlukların üstesinden ve el ele her şeyin üstesinden gelebileceğimizi görüyorum. Hande'yi tanıdığımda 30 yaşındaydım, şu an 40 yaşındayım. Bu 10 yılda bana öğrettikleri, benim ona öğrettiklerim, beraber öğrendiklerimiz hiç bitmedi. Tanışmak bir ömür süren bir şey. Tanışmaya devam ediyoruz, bundan memnunuz" dedi.

    İsmail Demirci'den eşi Hande Soral'a övgü dolu sözler: İlham kaynağım (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)��smail Demirci'den eşi Hande Soral'a övgü dolu sözler: İlham kaynağım (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    'HANDE İLHAM KAYNAĞIM'
    Hande Soral'dan her gün oyunculuğa ve hayata dair bir şeyler öğrendiğini paylaşan İsmail Demirci, "Hande'den ilham alıyorum. Hayatımda Hande olmasaydı ne mesleki ne hayat açısından şu an olduğum insan olabileceğimi düşünmüyorum. Ona borçlu olduğum çok şey var. Eşimle eş olma durumunu çok seviyorum. Onun gibi bir oyuncuyla da oynamayı çok isterim ama bunun uzun soluklu bir proje olmasını tercih etmem" diye konuştu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Mert Demir’den Serenay Sarıkaya açıklaması! Gerçekleri karartma paniği sardı! Savcı ne soracak?
    MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan kritik temas: Hamas yetkilileri ile görüştü | Masada ateşkes
    Meteoroloji 14 Ocak hava durumu | Kar yağışı o illeri vuracak: Yoğun kış başlıyor! İstanbul, Edirne, İzmir...
    EMEKLİYE SEYYANEN DESTEK! En az 1.226 TL fark eklenecek! %4 ek ödeme dahil BAĞKUR ve SSK maaşları...
    AK Parti’den terörle mücadelede net mesaj: PKK silah bırakacak |
    Joe Biden’dan ateşkes açıklaması! Çok yakınız deyip Gazze’ye insani yardımların ulaştırılacağını söyledi
    Tarihi rekora 2 maç kaldı! Galatasaray, Avrupa çapında büyük bir başarı için geri sayıma geçti
    Fransız siyasetçiye NATO tokadı: Türkiye ittifakın değerli bir müttefiki
    MSÜ’den rektör talimatı iddialarına sert yanıt: İthamlar gerçek dışıdır
    Nevzat Bahtiyar’ın avukatından dikkat çeken paylaşım: Yüksel ‘Salim yaptı dedi
    Tarihi başlangıç mutlu son! Konyaspor Fenerbahçe: 2-3 | MAÇ SONUCU
    Başkan Erdoğan Aile Yılı Tanıtım Programı’nda açıkladı: Evlenene 150 bin TL destek! 81 ilde başvurular başladı
    Galatasaray’ın ilk transferi belli oldu! Mikautadze’den önce o gelecek
    2023 Hawaii 2025 Los Angeles! ABD’yi ABD ordusu mu yaktı? Hava Kuvvetlerinde gizemli üsler elektromanyetik deneyler
    Yeni takımını duyurdular! Victor Osimhen 2 yıldızla birlikte imza atacak