İsmail Demirci’den eşi Hande Soral’a övgü dolu sözler: İlham kaynağım

Magazin dünyasının en sevilen oyuncu çiftlerinden Hande Soral ve İsmail Demirci, Esquire Türkiye dergisinin kapak konuğu oldu. Soruları yanıtlayan çift, eğlenceli bir sohbete imza attı.
Magazin dünyasının en sevilen oyuncu çiftlerinden Hande Soral ve İsmail Demirci, Esquire Türkiye dergisinin kapak konuğu oldu. Soruları yanıtlayan çift, eğlenceli bir sohbete imza attı.
"Karşınızdaki kişinin hayat arkadaşınız ya da yol arkadaşınız olduğunu anladığınız ilk an neydi'?" sorusuna Hande Soral, "İsmail'i tanıdığım ilk andı'' diye cevap verirken; İsmail Demirci ise "Hande bana ilk gün 'Seninle çocuklarımızın olacağını görebiliyorum' demişti. Şu anda da bir çocuğumuz var. Sanırım doğru yoldayız.
Birlikte büyüdük, öğrendik, zorlukların üstesinden ve el ele her şeyin üstesinden gelebileceğimizi görüyorum. Hande'yi tanıdığımda 30 yaşındaydım, şu an 40 yaşındayım. Bu 10 yılda bana öğrettikleri, benim ona öğrettiklerim, beraber öğrendiklerimiz hiç bitmedi. Tanışmak bir ömür süren bir şey. Tanışmaya devam ediyoruz, bundan memnunuz" dedi.
'HANDE İLHAM KAYNAĞIM'
Hande Soral'dan her gün oyunculuğa ve hayata dair bir şeyler öğrendiğini paylaşan İsmail Demirci, "Hande'den ilham alıyorum. Hayatımda Hande olmasaydı ne mesleki ne hayat açısından şu an olduğum insan olabileceğimi düşünmüyorum. Ona borçlu olduğum çok şey var. Eşimle eş olma durumunu çok seviyorum. Onun gibi bir oyuncuyla da oynamayı çok isterim ama bunun uzun soluklu bir proje olmasını tercih etmem" diye konuştu.