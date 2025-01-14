İsmail Demirci’den eşi Hande Soral’a övgü dolu sözler: İlham kaynağım

��smail Demirci'den eşi Hande Soral'a övgü dolu sözler: İlham kaynağım (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

'HANDE İLHAM KAYNAĞIM'

Hande Soral'dan her gün oyunculuğa ve hayata dair bir şeyler öğrendiğini paylaşan İsmail Demirci, "Hande'den ilham alıyorum. Hayatımda Hande olmasaydı ne mesleki ne hayat açısından şu an olduğum insan olabileceğimi düşünmüyorum. Ona borçlu olduğum çok şey var. Eşimle eş olma durumunu çok seviyorum. Onun gibi bir oyuncuyla da oynamayı çok isterim ama bunun uzun soluklu bir proje olmasını tercih etmem" diye konuştu.