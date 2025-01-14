İrem Derici’den sevenlerini korkutan talihsiz kaza! Ünlü şarkıcı açıklama yaptı

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı İrem Derici, geçirdiği kaza nedeniyle zor anlar yaşadı. Adana'da bulunduğu sırada talihsiz bir şekilde düşen Derici'nin kafasında travma meydana geldi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan şarkıcının konseri iptal edildi. İrem Derici'nin sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamada, şarkıcının önemli bir sağlık problemi yaşamadığı belirtildi.

SONUÇLAR TEMİZ

Tomografi sonuçlarının temiz olduğu ancak kafa travması nedeniyle şiddetli baş ağrısı ve şişlik yaşadığı aktarıldı. Derici'nin hastanede müşahede altında kaldığı ve iyileşme sürecine girdiği ifade edildi.

Kazanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İrem Derici, "Sabaha karşı talihsiz bir şekilde düştüm ve kafamı yere vurdum. Ambulans geldi, hastanede müşahede altında kaldım. Tomografi temiz çıktı şükür ama aklımız çıktı. İstanbul'a dahi dönemedim daha, öyle bir ağrı, kafada deli gibi şişlik, baş dönmesi… Yani yırttık yine, çok daha beteri olabilirdi" diye yazdı.