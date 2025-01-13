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Oyuncu Demet Özdemir güzellik için soluğu her fırsatta Londra'da alıyor!

Yabancı kadınlar güzelleşmek için kendilerini Türk doktorlarına teslim etti. Ancak Demet Özdemir’den tersine bir hamle geldi. Diş ve gülüş estetiği için İngiltere’ye gittiği iddia edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ocak 2025
Oyuncu Demet Özdemir güzellik için soluğu her fırsatta Londra’da alıyor!

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    Demet Özdemir, son yılların en çok konuşulan isimlerinden biriydi... Bir anda gelen şöhreti, popçu Oğuzhan Koç ile yaptığı evliliği ile magazin gündeminden hiç düşmedi.

    Kazandığı para ve aldığı gayrimenkuller de hep dikkat çekti. Şimdi de sınır ötesi bir estetik operasyon ile gündeme geldi. Ünlü oyuncunun diş estetiği için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gittiği iddia edildi. Buna göre ünlü oyucunun diş ve gülüş estetiği için Londra'da kliniği bulunan Dr. Leo'ya gittiği öne sürüldü.

    Dr. Leo'nun Özdemir'i dişlerini yaptığı ve gülüş estetiği için müdaheleler yaptığı iddia edildi. Dr. Leo'nun dolgu konusunda da oldukça ünlü biri olduğu kaydedildi. Kendisinin Özdemir'i sosyal medyadan takip ettiği görüldü. Bu arada Özdemir ile Dr. Leo arasında ortak bir nokta daha vardı. Dr. Leo'nun Yunanistan'ın başkenti Atina'da da kliniği olduğu ortaya çıktı. Özdemir de geçtiğimiz yıl Atina'dan 1 milyon Euro'ya yani yaklaşık 36.5 milyon liraya ev almıştı.

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