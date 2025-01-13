Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddia edilen Güzide Duran isyan etti!

2008 yılında evlendiği Adnan Aksoy'un boşanma davası açtığı eski model Güzide Duran, ihanet haberlerine isyan edip "İspatlayacağım diye gibi derdim yok, kendimden eminim sonuçta" dedi.

Son dönemde adı Okan Buruk'la aşk dedikodularına karışan Duran, objektiflere yansıdığı Nişantaşı'nda hakkındaki iddialara cevap verdi.

Boşanmanın sadece kendilerinin başına gelmediğini ve bu süreçte sadece çocuklarının önemsediğini ifade eden ünlü model, "Sonuçta benim çocuğumun babası yani kötü bir şey konuşamam. Herkesin yaşadığı bir şey bu. Tabii ki sonuçta evlenmek kadar boşanma da doğal. Kimse istemez yuvası yıkılsın, karşılıklı bir emek de var. Önemli olan çocuklarımız bu süreçte, onun dışındakileri umursamıyorum" diye konuştu. Boşanma davasıyla ilgili gizlilik kararı olduğunu belirtip "Bunlar özel mahrem konular" diyen Güzide Duran, son dönemde adının Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'la anılmasına isyan edip şöyle devam etti:

"Çıkan haberleri de umursamıyorum. Kime neyi ispatlamak zorundayım? Bu benim hayatım sonuçta. Bir kadının normal arkadaşı olabilir. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz merhabalaşıyoruz. Her iki taraf da bununla ilgili açıklama yaptı. İspatlayacağım diye gibi derdim yok, kendimden eminim sonuçta"