Icardi ve Wanda Nara arasında 77 milyon Euro’luk mal paylaşımı kavgası!

Arjantinli Wanda Nara, skandalları ile gündemden düşmedi. Futbolcu Maxi Lopez ile evlendi. Bu evlilikten 3 çocuğu dünyaya geldi. Ancak bu evliliği 2013'te sona erdi. 1 yıl sonra da aşkını yine yeşil sahalardan seçti. Futbolcu Mario Icardi ile evlendi.

Bu birliktelik ise evliliklerinin ilk gününden itibaren krize gebeydi. Icardi'nin Galatasaray'a transfer olmasıyla ikilinin skandal evliliğindeki kriz gündemin ilk sırasına yerleşti. Wanda Nara'ırı rapçi L-Gante ile ihaneti ise dünya medyasının en çok konuşulan haberlerinden biri haline geldi. Bu gelişme sonrası Icardi Arjantin'e gidip boşanma davası açtı. Icardi ile Wanda Nara arasında hem boşanma hem de 77 milyon euro'luk (2.8 milyar TL) mal paylaşımı kavgası başladı.

Arjantin medyası ikili ile ilgili olarak şu bomba iddiaları yazdı: Boşanmanın 3 ana unsuru Arjantin, İtalya ve Fransa'da bulunan mülkler. 2014'te evlenen çift, önemli miktarda mal varlığı biriktirdi. Özellikle 3 ülkede bulunan 3 gayrimenkul, uzun ve tartışmalı olacak hukuki sürecin merkezinde. Bölünecek miras arasında mülkler, lüks araçlar ve 10 yıl boyunca biriktirilen kazançlar var. Tahminlere göre değeri 77 milyon euro. Wanda Nara da çalışmalarından ve Maxi Lopez'den aldığı tazminatlardan 2 milyon euro'dan fazla birikim yaptı. Boşanma süreci evlendikleri ülke olan İtalya'da yürütülüyor ve bu dava 7-8 yıl sürebilir. Varlıkların paylaşımı yüzde 50-50 olacak. İkilinin mülkleri kendi aralarında paylaşarak süreci kısaltmaları ise zor gözüküyor.



Icardi'nin Wanda Nara'nın ihanet görüntülerini mahkemeye sunmasının ardından Nara'dan barışmak için adımlar geldi. Ancak Icardi, açıklama yaparak Wanda Nara'ya dönmek istemediğini ve yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. Yeni sevgilisi China Suarez'le pozlar verdi.