Güzel oyuncu Pelin Karahan evinin bir odasını resim atölyesine çevirdi!

Güzel oyuncu Pelin Karahan, yeteneklerine bir yenisini daha ekledi. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, evinin bir odasını atölyeye çevirdi. Resim yapmaya başladı. Geyşa tabloları çizdiğini anlattı.

"Geyşa tabloları çiziyorum. İnatla bir sergi açma niyetindeyim. Neden geyşa bilmiyorum ama seviyorum geyşaları" diye konuştu. Bu arada ünlü oyuncu yaptığı tabloların evinin duvarlarını süslediğini söyledi. Ama yardım amaçlı bir sergi açmayı hayal ettiğini belirtti. Güzel oyuncu bu açıklamalarıyla büyük takdir topladı.